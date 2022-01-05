https://arabic.sputniknews.com/20220105/قتلى-من-قوات-الأمن-وفرض-حالة-الطوارئ-في-عموم-كازاخستان-إثر-احتجاجات-بسبب-رفع-أسعار-الغاز-1054985241.html

قتلى من قوات الأمن وفرض حالة الطوارئ في عموم كازاخستان إثر احتجاجات بسبب رفع أسعار الغاز

قتلى من قوات الأمن وفرض حالة الطوارئ في عموم كازاخستان إثر احتجاجات بسبب رفع أسعار الغاز

أعلنت وزارة الداخلية الكازاخستانية، اليوم الأربعاء، مقتل 8 من قوات الأمن وإصابة 317 آخرين خلال المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد ضد ارتفاع أسعار الغاز،... 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T19:39+0000

2022-01-05T19:39+0000

2022-01-05T19:39+0000

العالم

كازاخستان

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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وزارة الداخلية، أن 8 ضباط من الشرطة وجنود الحرس الوطني قتلوا خلال الاحتجاجات في كازاخستان وأصيب 317 آخرين.ولفتت الوزارة إلى أن "أعمال التخريب والنهب في جميع أنحاء البلاد نظمها محرضون"، داعية المواطنين إلى "عدم الانصياع لهذه الاستفزازات" وحذرت من معاقبة الأفعال غير القانونية.وأعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف فرض الطوارئ في عموم البلاد من 5 إلى 19 من الشهر الجاري، متعهدا بـ "التصرف بأقصى درجات الحزم".وأشعل محتجون النيران في مقر قناة "كازاخستان" الحكومية في مدينة ألماتي، في حين أظهرت مقاطع فيديو وصور حرق سيارات في الشوارع وتدمير تمثال للرئيس السابق نور سلطان نزارباييف.وقبل وقت قصير، أشار مراسل "سبوتنيك" إلى عودة خدمة الإنترنت في مدينة ألماتي بعد أكثر من 7 ساعات من تعطل الخدمة.وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا، تطورات الأوضاع في كازاخستان مع نظيريه البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والكازاخستاني توكاييف.فيما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتابع بقلق التطورات في كازاخستان، داعيا كل الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب العنف.منذ بداية عام 2022، احتشد سكان مدينتي أكتاو وجاناوزن في منطقة مانغيستاو في كازاخستان ضد زيادة مضاعفة في أسعار الغاز المسال. ثم انضمت منطقتا أتيراو وكازاخستان الغربية إلى الاحتجاجات.و في وقت سابق من اليوم، ووعدت اللجنة الحكومية المتظاهرين بخفض أسعار الغاز وعدم مقاضاة المشاركين في المسيرات.وتحولت التجمعات إلى اشتباكات مع الشرطة في ألماآتا، وأصبحت الساحة المركزية مغطاة بغاز لاذع، مما يجعل التنفس صعباً.

https://arabic.sputniknews.com/20220105/متظاهرون-يسيطرون-على-مطار-ألماتي-الدولي-في-كازاخستان-1054979247.html

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العالم, كازاخستان