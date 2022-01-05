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https://arabic.sputniknews.com/20220105/قرش-يحطم-صخرة-بعضة-قوتها-18-طن-وينتشل-ضحية-فيديو-1054972703.html
قرش يحطم صخرة بعضة قوتها 1.8 طن وينتشل ضحية... فيديو
قرش يحطم صخرة بعضة قوتها 1.8 طن وينتشل ضحية... فيديو
تتربع أسماك القرش على رأس قائمة الغذاء في عالم البحار، حيث تعلب دورا حيويا في عملية التوازن الطبيعي، لكن على الرغم من قوتها الكبيرة، إلا أنها تقضي حياتها تجوب... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T13:45+0000
2022-01-05T14:04+0000
مجتمع
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وسجلت عدسات الكاميرات مشهدا مثيرا يوثق قساوة هذا الصراع الذي تخوضه أسماك القرش في بحثها الدائم عن الطعام، حيث قامت سمكة قرش ضخمة بتحطيم صخرة خلال بحثها عن سمكة اختبأت بين الركام.ويظهر في الفيديو الذي شاركته صفحة "discoversharks" المتخصصة في عالم البحار على "إنستغرام" قيام سمكة القرش برفع صخرة كبيرة نسبيا بفمها يظهر بعد ذلك أنها قد قطعت سمكة اختبأت أسلها إلى شطرين والتهمتها.ويسمع في الفيديو صوت تحطم الصخرة بشكل واضح، حيث استطاع القرش رفعها وانتشال السمكة من أسفلها بكل بساطة، بعد استثمار قوة فكه الهائلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/قرش-الوحش-ماكو-يخرج-من-معركة-بلا-أنف-لكن-سلاحه-جاهز-فيديو--1054938828.html
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مجتمع, نادي الفيديو

قرش يحطم صخرة بعضة قوتها 1.8 طن وينتشل ضحية... فيديو

13:45 GMT 05.01.2022 (تم التحديث: 14:04 GMT 05.01.2022)
© Photo / pixabay/Fgyongyver سمكة قرش ابيض ضخمة
سمكة قرش ابيض ضخمة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© Photo / pixabay/Fgyongyver
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تتربع أسماك القرش على رأس قائمة الغذاء في عالم البحار، حيث تعلب دورا حيويا في عملية التوازن الطبيعي، لكن على الرغم من قوتها الكبيرة، إلا أنها تقضي حياتها تجوب الأعماق والسواحل بحثا عن الطعام، مثلها مثل باقي الحيوانات، في صراع مستمر من أجل البقاء.
وسجلت عدسات الكاميرات مشهدا مثيرا يوثق قساوة هذا الصراع الذي تخوضه أسماك القرش في بحثها الدائم عن الطعام، حيث قامت سمكة قرش ضخمة بتحطيم صخرة خلال بحثها عن سمكة اختبأت بين الركام.
ويظهر في الفيديو الذي شاركته صفحة "discoversharks" المتخصصة في عالم البحار على "إنستغرام" قيام سمكة القرش برفع صخرة كبيرة نسبيا بفمها يظهر بعد ذلك أنها قد قطعت سمكة اختبأت أسلها إلى شطرين والتهمتها.
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الجدير بالذكر، أن عضّة سمكة القرش الأبيض الكبير تعد من بين أكثر 5 عضات لدى المخلوقات، حيث تبلغ القوة الناتجة عن إطباق الفك على الفريسة حوالي 1.8 طن، أو حوالي (4،000 PSI) أي تفوق العضة البشرية بأكثر من 20 مرة تقريبا.

ويسمع في الفيديو صوت تحطم الصخرة بشكل واضح، حيث استطاع القرش رفعها وانتشال السمكة من أسفلها بكل بساطة، بعد استثمار قوة فكه الهائلة.
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