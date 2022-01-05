تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220105/لبنان-يخرج-من-عام-الأزمات-وانقطاع-الكهرباء-إلى-عام-الانتخابات-1054974008.html
لبنان يخرج من عام الأزمات وانقطاع الكهرباء إلى عام الانتخابات
لبنان يخرج من عام الأزمات وانقطاع الكهرباء إلى عام الانتخابات
عام قاسي مر على اللبنانيين، إذ حملت لهم سنة 2021 أزمات سياسية عديدة، وأزمة اقتصادية توصف بأنها الأسوأ في العالم، إلى جانب أزمات اجتماعية، وانقطاع شبه مستمر... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T14:09+0000
2022-01-05T14:09+0000
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1053381537_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_51df4cb3d24189d65006dea2f0510f51.jpg
2021 عام النقص والأزماتالقاهرة - سبوتنيك. ربما لم يعيش اللبنانيون عاما أسوأ من عام 2021، فالتراجع الحاد في سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار أثر على كل مناحي الحياة، ففي يناير/ كانون الثاني 2021 كان سعر الليرة اللبنانية يتراوح بين 8500 إلى 9000 ليرة لكل دولار واحد، لكن في ختام العام، انخفضت قيمة الليرة لتصل إلى 27 ألف ليرة مقابل الدولار، في السوق السوداء، على الجانب الآخر بقى السعر الرسمي للدولار في البنوك أمام الليرة ثابتا عند 1500 ليرة.وأثر هذا التراجع الحاد والمستمر لسعر العملة على كل مناحي حياة اللبنانيين، من نقص في الغذاء والدواء، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر، إضافة إلى أزمة جديدة نتجت في المحروقات، بسبب انقطاع كهرباء الدولة لفترات طويلة تزيد عن الـ20 ساعة يوميا، واعتماد الناس بشكل أساسي على المولدات الكهربائية، وما نتج عن ذلك من أزمة في المياه أيضا.كذلك عانى اللبنانيون خلال 2021 من نقص حاد في الوقود، وبات مشهد طوابير السيارات أمام محطات البنزين مألوفا، كذلك أسفر انفجار في صهريج للوقود في أغسطس/ آب الماضي، في فضاء عكار عن مقتل 27 شخصا وإصابة 79 آخرين، ما أشعل موجة من الاحتجاجات الغاضبة في البلاد.إلى جانب هذه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، عانى لبنان خلال عام 2021 من أزمة سياسية وقضائية حادة، متعلقة بالتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، التي لم تسفر عن نتيجة حتى الآن، وتوقفت أكثر من مرة خلال العام نتيجة الخلافات السياسية، والاعتراضات على قاضي التحقيق.ويواجه التحقيق صعوبات جمة بسبب اعتراض بعض القوى السياسية على رأسهم الأحزاب الشيعية الرئيسية حزب الله وحركة أمل على القاضي وإتهامه "بتسييس التحقيق"، وهذه التوترات أدت إلى أحداث الطيونة، في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي أعادت إلى أذهان اللبنانيين ذكريات الحرب الأهلية، حيث وقعت اشتباكات مسلحة، خلال مسيرة احتجاجية لأنصار حزب الله وحركة أمل، في منطقة الطيونة، بالعاصمة بيروت، للمطالبة بكف يد القاضي طارق بيطار المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، ما أسفر عن 7 قتلى وأكثر من 30 جريحا.ووقع انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف، وعقب الحادث، أشارت تقارير صحافية إلى أن مسؤولين سابقين ونواب لبنانيين كانوا على علم بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ دون أن يحركوا ساكنا، وطالب قاضي التحقيقات بمثول هؤلاء المسؤولين للاستجواب إلا انهم تمسكوا بحصانتهم ورفضوا الخضوع للتحقيق.والنواب المعنيون هنا هم علي حسن خليل وزير المالية السابق، وغازي زعيتر وزير الأشغال السابق، ونهاد المشنوق وزير الداخلية السابق.2022 عام الانتخاباترغم أن لبنان يبدأ عام 2022 وهو ما زال غارقا في أزمات المستمرة، إلا أن بعض المتغيرات المتوقعة في عام 2022 تشير إلى احتمالية حدوث انفراجة، أبرز هذه الأحداث هي الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها في مايو المقبل، وهي الانتخابات المتوقع أن تشهد منافسات حادة خاصة في ظل الأوضاع الصعبة والأزمات التي تعيشها البلاد.كذلك، متوقع أن يبدأ مد الغاز المصري إلى لبنان في فبراير/ شباط، وهو المشروع الذي يتم بالتنسيق بين مصر ولبنان وسوريا والأردن، وبتمويل من البنك الدولي، ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في التخفيف من حدة أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد.كذلك تستمر محادثات الحكومة اللبنانية مع البنك الدولي وصندوق الدول خلال عام 2022 للحصول على تمويل وفتح مجالات للاستثمار في لبنان، ووضع خطة للتعافي الاقتصادي. وقال وزير الطاقة وليد فياض في نهاية عام 2021 إن المحادثات مع البنك الدولي تتقدم كثيرا وستصل إلى خواتيمها في الأشهر الأولى من عام 2022.كما وصف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المحادثات مع صندوق النقد الدولي بأنها تسير "بشكل جيد"، لوضع خطة لتعافي الاقتصاد.
https://arabic.sputniknews.com/20210917/ميقاتي-شحنات-الوقود-الإيرانية-انتهاك-لسيادة-لبنان-1050181737.html
https://arabic.sputniknews.com/20211229/توقعات-بوصول-الغاز-المصري-إلى-لبنان-أواخر-فبراير-شباط-1054739539.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1053381537_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7d27f23e396bf55be4a853da351a69af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان

لبنان يخرج من عام الأزمات وانقطاع الكهرباء إلى عام الانتخابات

14:09 GMT 05.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayقطع طرقات في مختلف مناطق لبنان
قطع طرقات في مختلف مناطق لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
عام قاسي مر على اللبنانيين، إذ حملت لهم سنة 2021 أزمات سياسية عديدة، وأزمة اقتصادية توصف بأنها الأسوأ في العالم، إلى جانب أزمات اجتماعية، وانقطاع شبه مستمر للكهرباء ونقص في الدواء والغذاء، لكنهم يدخلون عام 2022 على أمل أن يحمل لهم ولو قليلا من الانفراج لأزماتهم المستمرة، خاصة مع الانتخابات النيابية المقررة في مايو/ أيار المقبل.
2021 عام النقص والأزمات
القاهرة - سبوتنيك. ربما لم يعيش اللبنانيون عاما أسوأ من عام 2021، فالتراجع الحاد في سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار أثر على كل مناحي الحياة، ففي يناير/ كانون الثاني 2021 كان سعر الليرة اللبنانية يتراوح بين 8500 إلى 9000 ليرة لكل دولار واحد، لكن في ختام العام، انخفضت قيمة الليرة لتصل إلى 27 ألف ليرة مقابل الدولار، في السوق السوداء، على الجانب الآخر بقى السعر الرسمي للدولار في البنوك أمام الليرة ثابتا عند 1500 ليرة.
وأثر هذا التراجع الحاد والمستمر لسعر العملة على كل مناحي حياة اللبنانيين، من نقص في الغذاء والدواء، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر، إضافة إلى أزمة جديدة نتجت في المحروقات، بسبب انقطاع كهرباء الدولة لفترات طويلة تزيد عن الـ20 ساعة يوميا، واعتماد الناس بشكل أساسي على المولدات الكهربائية، وما نتج عن ذلك من أزمة في المياه أيضا.
كذلك عانى اللبنانيون خلال 2021 من نقص حاد في الوقود، وبات مشهد طوابير السيارات أمام محطات البنزين مألوفا، كذلك أسفر انفجار في صهريج للوقود في أغسطس/ آب الماضي، في فضاء عكار عن مقتل 27 شخصا وإصابة 79 آخرين، ما أشعل موجة من الاحتجاجات الغاضبة في البلاد.
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2021
ميقاتي: شحنات الوقود الإيرانية انتهاك لسيادة لبنان
17 سبتمبر 2021, 17:25 GMT
إلى جانب هذه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، عانى لبنان خلال عام 2021 من أزمة سياسية وقضائية حادة، متعلقة بالتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، التي لم تسفر عن نتيجة حتى الآن، وتوقفت أكثر من مرة خلال العام نتيجة الخلافات السياسية، والاعتراضات على قاضي التحقيق.
ويواجه التحقيق صعوبات جمة بسبب اعتراض بعض القوى السياسية على رأسهم الأحزاب الشيعية الرئيسية حزب الله وحركة أمل على القاضي وإتهامه "بتسييس التحقيق"، وهذه التوترات أدت إلى أحداث الطيونة، في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي أعادت إلى أذهان اللبنانيين ذكريات الحرب الأهلية، حيث وقعت اشتباكات مسلحة، خلال مسيرة احتجاجية لأنصار حزب الله وحركة أمل، في منطقة الطيونة، بالعاصمة بيروت، للمطالبة بكف يد القاضي طارق بيطار المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، ما أسفر عن 7 قتلى وأكثر من 30 جريحا.
ووقع انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف، وعقب الحادث، أشارت تقارير صحافية إلى أن مسؤولين سابقين ونواب لبنانيين كانوا على علم بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ دون أن يحركوا ساكنا، وطالب قاضي التحقيقات بمثول هؤلاء المسؤولين للاستجواب إلا انهم تمسكوا بحصانتهم ورفضوا الخضوع للتحقيق.
والنواب المعنيون هنا هم علي حسن خليل وزير المالية السابق، وغازي زعيتر وزير الأشغال السابق، ونهاد المشنوق وزير الداخلية السابق.

2022 عام الانتخابات

رغم أن لبنان يبدأ عام 2022 وهو ما زال غارقا في أزمات المستمرة، إلا أن بعض المتغيرات المتوقعة في عام 2022 تشير إلى احتمالية حدوث انفراجة، أبرز هذه الأحداث هي الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها في مايو المقبل، وهي الانتخابات المتوقع أن تشهد منافسات حادة خاصة في ظل الأوضاع الصعبة والأزمات التي تعيشها البلاد.
تجمع الناس أثناء إضاءة شجرة عيد الميلاد العملاقة عند انطلاق احتفالات عيد الميلاد في ساحة ساسين في منطقة الأشرفية في بيروت، لبنان، 7 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
توقعات بوصول الغاز المصري إلى لبنان أواخر فبراير/ شباط
29 ديسمبر 2021, 14:25 GMT
كذلك، متوقع أن يبدأ مد الغاز المصري إلى لبنان في فبراير/ شباط، وهو المشروع الذي يتم بالتنسيق بين مصر ولبنان وسوريا والأردن، وبتمويل من البنك الدولي، ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في التخفيف من حدة أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد.
كذلك تستمر محادثات الحكومة اللبنانية مع البنك الدولي وصندوق الدول خلال عام 2022 للحصول على تمويل وفتح مجالات للاستثمار في لبنان، ووضع خطة للتعافي الاقتصادي. وقال وزير الطاقة وليد فياض في نهاية عام 2021 إن المحادثات مع البنك الدولي تتقدم كثيرا وستصل إلى خواتيمها في الأشهر الأولى من عام 2022.
كما وصف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المحادثات مع صندوق النقد الدولي بأنها تسير "بشكل جيد"، لوضع خطة لتعافي الاقتصاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:10 GMTملك البحرين يستقبل الرسام الروسي نيكاس سفارنوف
15:09 GMTحريق هائل يلتهم 10 سيارات في مصر... فيديو
15:07 GMTإسرائيل... اكتشاف 107 آلاف دجاجة جديدة مصابة بإنفلونزا الطيور
15:04 GMTمسؤول إسرائيلي: نعيش حالة من الفوضى لم يسبق لها مثيل
15:02 GMTحركة فتح تدعو حماس لشراكة سياسية تبدأ بتشكيل حكومة وحدة
14:59 GMTبلينكن وعبد الله بن زايد يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
14:57 GMTبوريل: روسيا تزيد من حشدها العسكري على طول الحدود مع أوكرانيا
14:50 GMTإعلام: التمرد يسود لواء المظليين في الجيش الإسرائيلي
14:49 GMTأنقرة تستقبل أول قطار شحن يربط باكستان وإيران وتركيا
14:47 GMTمتظاهرو كازاخستان يعيدون إلى الذاكرة مشهد ليلة سقوط بغداد... فيديو
14:45 GMTكيف يمكن تقليل خطر الإصابة بالإنفلونزا والالتهابات الفيروسية خلال الشتاء؟
14:40 GMTمسؤول إيراني يكشف حقيقة انفجار صاروخ في طهران
14:39 GMTإيران تكشف سر دوي الصواريخ في غرب البلاد
14:35 GMTمراسل "سبوتنيك": عودة الهدوء إلى نور سلطان والنقل العام يعمل صباح الغد
14:29 GMT الحضارة السورية في رحاب الصين
14:16 GMTلحظة إسقاط الدفاع الجوي العراقي طائرة مسيرة... فيديو
14:15 GMTفتاة مكسيكية تبتكر تطبيقا لمساعدة أختها الصماء على التواصل
14:11 GMTنجل أحمد الحجار يشيع جنازة والده وغياب علي الحجار... فيديو
14:09 GMTلبنان يخرج من عام الأزمات وانقطاع الكهرباء إلى عام الانتخابات
14:08 GMTالصين تعارض فرض أمريكا عقوبات على دولة أفريقية بسبب الصراع في إثيوبيا