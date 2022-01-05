تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220105/مراسل-سبوتنيك-عودة-الهدوء-إلى-نور-سلطان-والنقل-العام-يعمل-صباح-الغد--1054975534.html
مراسل "سبوتنيك": عودة الهدوء إلى نور سلطان والنقل العام يعمل صباح الغد
مراسل "سبوتنيك": عودة الهدوء إلى نور سلطان والنقل العام يعمل صباح الغد
أفاد مراسل "سبوتنيك" في كازاخستان، بقيام السلطات بوضع طوق أمني من ضباط الشرطة حول مبنى المحافظة في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، مؤكدا عودة الهدوء إلى... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T14:35+0000
2022-01-05T14:35+0000
كازاخستان
العام
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1049507287_0:126:3054:1844_1920x0_80_0_0_7ea920d7eecfba39d999e2011c4acea3.jpg
وأشار المراسل إلى أن السلطات منعت مرور المركبات في الشوارع المحيطة بالبناء بالإضافة إلى ذلك وضعت طوقا أمنيا في الشوارع المحيطة بالقصر الرئاسي.وبين المراسل أن الوضع الحالي في العاصمة مستقر وهادئ، مع انقطاع في عمل قنوات التلفزيون في البلاد وانقطاع شبكة الانترنت.ونوه المراسل إلى أن المواطنين نتيجة هذه الانقطاعات لا يستطيعون الدفع عن طريق البطاقات الالكترونية، لذلك يقومون بسحب أموالهم عن طريق الصرافات الآلية بشكل مباشر، الأمر الذي تسبب ببعض الازدحام.وبدورها، نقلت "سبوتنيك كازاخستان" عن شركة "CTS"، المسؤولة عن قطاع النقل العام في العاصم، أن وسائل النقل العام ستبدأ العمل في الساعة 7 صباحا بشكل اعتيادي، في حال عدم حدوث أي أمر طارئ.وكان الرئيس الكازخي، قاسم جومارت توكاييف، قد أعلن، اليوم الأربعاء، ترأسه مجلس الأمن في البلاد، على خلفية الاحتجاجات.ونقلت الصحيفة الكازاخستانية "إنفورمبورو. كا. زد" مقتطفات من خطاب توكاييف: "من اليوم فصاعدا، أترأس مجلس الأمن في كازاخستان"، وعادا بـ"الخروج بحزمة جديدة من المقترحات" في المستقبل القريب.في وقت سابق، عمل أول رئيس لكازاخستان، نور سلطان نزارباييف، كرئيس مدى الحياة لمجلس الأمن.وفي السياق نفسه، أكد توكاييف أن المحتجين كانوا منظمين بشكل جيد خلال أعمال الشغب. مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "كرئيس ملزم بحماية أمن المواطنين والإجراءات التي تم اتخذتها تهدف إلى حماية سكان كازاخستان".
https://arabic.sputniknews.com/20220105/السلطات-الكازاخية-تحجب-الإنترنت-ومواقع-إعلامية-عن-الخارج-1054967535.html
https://arabic.sputniknews.com/20220105/احتجاز-مراسل-سبوتنيك-كازاخستان-لمدة-ساعة-تقريبا-من-قبل-المتظاهرين-1054967882.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1049507287_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_26524e9d3fbdc58a3d46496f84aa370e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كازاخستان, العام

مراسل "سبوتنيك": عودة الهدوء إلى نور سلطان والنقل العام يعمل صباح الغد

14:35 GMT 05.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEVنور سلطان، كازاخستان 1 يوليو 2021
نور سلطان، كازاخستان 1 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV
تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" في كازاخستان، بقيام السلطات بوضع طوق أمني من ضباط الشرطة حول مبنى المحافظة في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، مؤكدا عودة الهدوء إلى العاصمة.
وأشار المراسل إلى أن السلطات منعت مرور المركبات في الشوارع المحيطة بالبناء بالإضافة إلى ذلك وضعت طوقا أمنيا في الشوارع المحيطة بالقصر الرئاسي.
وبين المراسل أن الوضع الحالي في العاصمة مستقر وهادئ، مع انقطاع في عمل قنوات التلفزيون في البلاد وانقطاع شبكة الانترنت.
ونوه المراسل إلى أن المواطنين نتيجة هذه الانقطاعات لا يستطيعون الدفع عن طريق البطاقات الالكترونية، لذلك يقومون بسحب أموالهم عن طريق الصرافات الآلية بشكل مباشر، الأمر الذي تسبب ببعض الازدحام.
المتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
السلطات الكازاخية تحجب الإنترنت ومواقع إعلامية عن الخارج
12:23 GMT
وبدورها، نقلت "سبوتنيك كازاخستان" عن شركة "CTS"، المسؤولة عن قطاع النقل العام في العاصم، أن وسائل النقل العام ستبدأ العمل في الساعة 7 صباحا بشكل اعتيادي، في حال عدم حدوث أي أمر طارئ.
وكان الرئيس الكازخي، قاسم جومارت توكاييف، قد أعلن، اليوم الأربعاء، ترأسه مجلس الأمن في البلاد، على خلفية الاحتجاجات.
المتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
احتجاز مراسل "سبوتنيك كازاخستان" لمدة ساعة تقريبا من قبل المتظاهرين
12:26 GMT
ونقلت الصحيفة الكازاخستانية "إنفورمبورو. كا. زد" مقتطفات من خطاب توكاييف: "من اليوم فصاعدا، أترأس مجلس الأمن في كازاخستان"، وعادا بـ"الخروج بحزمة جديدة من المقترحات" في المستقبل القريب.
في وقت سابق، عمل أول رئيس لكازاخستان، نور سلطان نزارباييف، كرئيس مدى الحياة لمجلس الأمن.
وفي السياق نفسه، أكد توكاييف أن المحتجين كانوا منظمين بشكل جيد خلال أعمال الشغب. مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "كرئيس ملزم بحماية أمن المواطنين والإجراءات التي تم اتخذتها تهدف إلى حماية سكان كازاخستان".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:10 GMTملك البحرين يستقبل الرسام الروسي نيكاس سفارنوف
15:09 GMTحريق هائل يلتهم 10 سيارات في مصر... فيديو
15:07 GMTإسرائيل... اكتشاف 107 آلاف دجاجة جديدة مصابة بإنفلونزا الطيور
15:04 GMTمسؤول إسرائيلي: نعيش حالة من الفوضى لم يسبق لها مثيل
15:02 GMTحركة فتح تدعو حماس لشراكة سياسية تبدأ بتشكيل حكومة وحدة
14:59 GMTبلينكن وعبد الله بن زايد يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
14:57 GMTبوريل: روسيا تزيد من حشدها العسكري على طول الحدود مع أوكرانيا
14:50 GMTإعلام: التمرد يسود لواء المظليين في الجيش الإسرائيلي
14:49 GMTأنقرة تستقبل أول قطار شحن يربط باكستان وإيران وتركيا
14:47 GMTمتظاهرو كازاخستان يعيدون إلى الذاكرة مشهد ليلة سقوط بغداد... فيديو
14:45 GMTكيف يمكن تقليل خطر الإصابة بالإنفلونزا والالتهابات الفيروسية خلال الشتاء؟
14:40 GMTمسؤول إيراني يكشف حقيقة انفجار صاروخ في طهران
14:39 GMTإيران تكشف سر دوي الصواريخ في غرب البلاد
14:35 GMTمراسل "سبوتنيك": عودة الهدوء إلى نور سلطان والنقل العام يعمل صباح الغد
14:29 GMT الحضارة السورية في رحاب الصين
14:16 GMTلحظة إسقاط الدفاع الجوي العراقي طائرة مسيرة... فيديو
14:15 GMTفتاة مكسيكية تبتكر تطبيقا لمساعدة أختها الصماء على التواصل
14:11 GMTنجل أحمد الحجار يشيع جنازة والده وغياب علي الحجار... فيديو
14:09 GMTلبنان يخرج من عام الأزمات وانقطاع الكهرباء إلى عام الانتخابات
14:08 GMTالصين تعارض فرض أمريكا عقوبات على دولة أفريقية بسبب الصراع في إثيوبيا