https://arabic.sputniknews.com/20220105/مراسل-سبوتنيك-عودة-الهدوء-إلى-نور-سلطان-والنقل-العام-يعمل-صباح-الغد--1054975534.html

مراسل "سبوتنيك": عودة الهدوء إلى نور سلطان والنقل العام يعمل صباح الغد

مراسل "سبوتنيك": عودة الهدوء إلى نور سلطان والنقل العام يعمل صباح الغد

أفاد مراسل "سبوتنيك" في كازاخستان، بقيام السلطات بوضع طوق أمني من ضباط الشرطة حول مبنى المحافظة في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، مؤكدا عودة الهدوء إلى... 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T14:35+0000

2022-01-05T14:35+0000

2022-01-05T14:35+0000

كازاخستان

العام

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وأشار المراسل إلى أن السلطات منعت مرور المركبات في الشوارع المحيطة بالبناء بالإضافة إلى ذلك وضعت طوقا أمنيا في الشوارع المحيطة بالقصر الرئاسي.وبين المراسل أن الوضع الحالي في العاصمة مستقر وهادئ، مع انقطاع في عمل قنوات التلفزيون في البلاد وانقطاع شبكة الانترنت.ونوه المراسل إلى أن المواطنين نتيجة هذه الانقطاعات لا يستطيعون الدفع عن طريق البطاقات الالكترونية، لذلك يقومون بسحب أموالهم عن طريق الصرافات الآلية بشكل مباشر، الأمر الذي تسبب ببعض الازدحام.وبدورها، نقلت "سبوتنيك كازاخستان" عن شركة "CTS"، المسؤولة عن قطاع النقل العام في العاصم، أن وسائل النقل العام ستبدأ العمل في الساعة 7 صباحا بشكل اعتيادي، في حال عدم حدوث أي أمر طارئ.وكان الرئيس الكازخي، قاسم جومارت توكاييف، قد أعلن، اليوم الأربعاء، ترأسه مجلس الأمن في البلاد، على خلفية الاحتجاجات.ونقلت الصحيفة الكازاخستانية "إنفورمبورو. كا. زد" مقتطفات من خطاب توكاييف: "من اليوم فصاعدا، أترأس مجلس الأمن في كازاخستان"، وعادا بـ"الخروج بحزمة جديدة من المقترحات" في المستقبل القريب.في وقت سابق، عمل أول رئيس لكازاخستان، نور سلطان نزارباييف، كرئيس مدى الحياة لمجلس الأمن.وفي السياق نفسه، أكد توكاييف أن المحتجين كانوا منظمين بشكل جيد خلال أعمال الشغب. مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "كرئيس ملزم بحماية أمن المواطنين والإجراءات التي تم اتخذتها تهدف إلى حماية سكان كازاخستان".

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كازاخستان, العام