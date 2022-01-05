https://arabic.sputniknews.com/20220105/مسؤول-إيراني-يكشف-عن-أهم-الأهداف-التي-كان-يسعى-قاسم-سليماني-إلى-تحقيقها-في-الشرق-الأوسط-1054962585.html

مسؤول إيراني يكشف عن أهم الأهداف التي كان يسعى قاسم سليماني إلى تحقيقها في الشرق الأوسط

مسؤول إيراني يكشف عن أهم الأهداف التي كان يسعى قاسم سليماني إلى تحقيقها في الشرق الأوسط

كشف رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الايراني محمد صالح جوكار، عن أهم الاهداف التي كان يسعى قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني إلى تحقيقها. 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T10:26+0000

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2022-01-05T10:26+0000

أخبار إيران

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وقال جوكار، في تصريحات مع شبكة ايران بالعربي، إن قاسم سليماني كان يسعى لتشكيل جبهة مقاومة قوية وصلبة في الشرق الأوسط لطرد القوات الأمريكية منها، مؤكدا أن "جزء مهم من القوات الأمريكية غادر العراق وأن الدور الأمريكي هناك بات أقل بكثير من السابق".وأضاف أن "الولايات المتحدة كانت تتدخل في رسم الخارطة السياسية العراقية بشكل كبير جدا وكانت تحاول تضييق الخناق على الحشد الشعبي وفصائل المقاومة"، مؤكدا أنه لم يعد بمقدورها ممارسة هذا الدور في الظروف الراهنة ولا مستقبلا.وأكد أن "الحشد الشعبي العراقي أصبح يملك من القوة ماتمكّنها من التصدي للمخططات الأمريكية من دون الإتكال على إيران"، قائلا: إن "أمريكا لم تعد قادرة على حل الحشد الشعبي".يذكر أنه في 3 يناير 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.

https://arabic.sputniknews.com/20220105/الخارجية-الإيرانية-تداعيات-جريمة-اغتيال-قاسم-سليماني-ستكون-خارج-سيطرة-أمريكا-1054958149.html

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