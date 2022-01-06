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"الأمن الجماعي": قوات روسية وصلت إلى كازاخستان وشرعت في مهام حفظ السلام
"الأمن الجماعي": قوات روسية وصلت إلى كازاخستان وشرعت في مهام حفظ السلام
أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، وصول قوات روسية ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للمنظمة إلى كازاخستان وبدء تنفيذها المهام المنوطة بها. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T18:53+0000
2022-01-06T18:53+0000
العالم
منظمة الأمن الجماعي
كازاخستان
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موسكو- سبوتنيك. وقال زاس في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "بشكل روتيني، أعربت جميع دولنا (الأعضاء) مع فرقها عن استعدادها للمشاركة (في عملية حفظ السلام في كازاخستان)".وأضاف أن هذه الدول بدأت بالفعل نقل القوات، مشيرا إلى أن الفريق الروسي من وحدة حفظ السلام يتواجد بالفعل في كازاخستان وبدأ في القيام بالمهام الموكلة إليه.وتابع: "أرسلت أول دفعة من قوات حفظ السلام البيلاروسية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان وستصل إلى الجمهورية في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات".وأشار إلى أن عملية نقل جميع قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى جمهورية كازاخستان ستكتمل بحلول يوم غد الجمعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220106/فوضى-وعمليات-سطو-وتخريب-تشهدها-ألما-آتا-1055044253.html
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العالم, منظمة الأمن الجماعي, كازاخستان

"الأمن الجماعي": قوات روسية وصلت إلى كازاخستان وشرعت في مهام حفظ السلام

18:53 GMT 06.01.2022
© وزارة الدفاع الروسية / الذهاب إلى بنك الصورروسيا تبدأ في نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان
روسيا تبدأ في نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© وزارة الدفاع الروسية
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أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، وصول قوات روسية ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للمنظمة إلى كازاخستان وبدء تنفيذها المهام المنوطة بها.
موسكو- سبوتنيك. وقال زاس في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "بشكل روتيني، أعربت جميع دولنا (الأعضاء) مع فرقها عن استعدادها للمشاركة (في عملية حفظ السلام في كازاخستان)".
وأضاف أن هذه الدول بدأت بالفعل نقل القوات، مشيرا إلى أن الفريق الروسي من وحدة حفظ السلام يتواجد بالفعل في كازاخستان وبدأ في القيام بالمهام الموكلة إليه.
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16:07 GMT
وتابع: "أرسلت أول دفعة من قوات حفظ السلام البيلاروسية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان وستصل إلى الجمهورية في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات".
وأشار إلى أن عملية نقل جميع قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى جمهورية كازاخستان ستكتمل بحلول يوم غد الجمعة.
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