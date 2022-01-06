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رئيس منظمة الأمن الجماعي يبحث مع توكاييف ولوكاشينكو الوضع في ألما آتا
رئيس منظمة الأمن الجماعي يبحث مع توكاييف ولوكاشينكو الوضع في ألما آتا
أجرى الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس محادثات هاتفية مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T15:31+0000
2022-01-06T15:36+0000
العالم
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وقال السكرتير الصحفي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي فلاديمير زينيتدينوف في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "أجرى الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس محادثات هاتفية مع رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف. وناقشا الوضع في كازاخستان ومسار تنفيذ قرار مجلس الأمن الجماعي بإرسال قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى هذا البلد لتطبيع الوضع في البلاد".أكد السكرتير الصحفي للمنظمة أن رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو، عبر خلال لمحادثات عن دعمه الكامل لكازاخستان، قائلا: "أعلن رئيس بيلاروس دعمه الكامل لكازاخستان".وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
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رئيس منظمة الأمن الجماعي يبحث مع توكاييف ولوكاشينكو الوضع في ألما آتا

15:31 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 15:36 GMT 06.01.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
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أجرى الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس محادثات هاتفية مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.
وقال السكرتير الصحفي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي فلاديمير زينيتدينوف في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "أجرى الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس محادثات هاتفية مع رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف. وناقشا الوضع في كازاخستان ومسار تنفيذ قرار مجلس الأمن الجماعي بإرسال قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى هذا البلد لتطبيع الوضع في البلاد".

وأضاف زينيتدينوف أن رئيس كازاخستان شكر منظمة معاهدة الأمن الجماعي على المساعدة في تجاوز الأزمة وإرسال قوات حفظ سلام جماعية تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، قائلا "وشكر رئيس الدولة الكازاخستانية بدوره المنظمة على مساعدتها في تجاوز الأزمة وإرسال قوات حفظ سلام جماعية تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي".

أكد السكرتير الصحفي للمنظمة أن رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو، عبر خلال لمحادثات عن دعمه الكامل لكازاخستان، قائلا: "أعلن رئيس بيلاروس دعمه الكامل لكازاخستان".
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
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وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
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