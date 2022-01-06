https://arabic.sputniknews.com/20220106/رئيس-منظمة-الأمن-الجماعي-يبحث-مع-توكاييف-ولوكاشينكو-الوضع-في-ألما-آتا-1055043513.html

رئيس منظمة الأمن الجماعي يبحث مع توكاييف ولوكاشينكو الوضع في ألما آتا

رئيس منظمة الأمن الجماعي يبحث مع توكاييف ولوكاشينكو الوضع في ألما آتا

أجرى الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس محادثات هاتفية مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو. 06.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-06T15:31+0000

2022-01-06T15:31+0000

2022-01-06T15:36+0000

العالم

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وقال السكرتير الصحفي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي فلاديمير زينيتدينوف في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "أجرى الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس محادثات هاتفية مع رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف. وناقشا الوضع في كازاخستان ومسار تنفيذ قرار مجلس الأمن الجماعي بإرسال قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى هذا البلد لتطبيع الوضع في البلاد".أكد السكرتير الصحفي للمنظمة أن رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو، عبر خلال لمحادثات عن دعمه الكامل لكازاخستان، قائلا: "أعلن رئيس بيلاروس دعمه الكامل لكازاخستان".وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.

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العالم