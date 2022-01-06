السعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ"كوفيد-19" منذ يوليو 2020

ووفقا لبيان الصحة السعودية، اليوم الخميس، تم "تسجيل 3168 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 568.650 حالة".وأضافت أنه تم "تسجيل (2) حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 8888 حالة".ونوهت إلى أنه تم "تسجيل (608) حالات تعاف من الفيروس ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 544.161 حالة".وتشهد المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية تسارعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا تزامنا مع ارتفاعات تحدث على المستوى العالمي وهي الأرقام التي تعد الأعلى منذ تموز/يوليو 2020 إبان ذروة الجائحة.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، إن "موجات كوفيد -19 السابقة مرت بعدة مراحل، لكن الموجة الأخيرة هي الأعلى بلا منازع".وتوقع المتحدث باسم الصحة السعودية "زيادة في الارتفاع خلال الأيام المقبلة".ولفت إلى أن المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية ودخول غرفة العناية الفائقة معظمهم لم يستكملوا جرعات لقاح كورونا.ومؤخرا أعلنت وزارة الداخلية السعودية إعادة الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، وكذلك أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، إعادة تطبيق التباعد الجسدي في الحرمين.
سجلت السعودية أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ مطلع تموز/يوليو 2020 المسجلة في المملكة.
ووفقا لبيان الصحة السعودية، اليوم الخميس، تم "تسجيل 3168 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 568.650 حالة".
#الصحة تعلن عن تسجيل (3168) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (608) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (544,161) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/toEYIonEje
وأضافت أنه تم "تسجيل (2) حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 8888 حالة".
ونوهت إلى أنه تم "تسجيل (608) حالات تعاف من الفيروس ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 544.161 حالة".
وتشهد المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية تسارعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا تزامنا مع ارتفاعات تحدث على المستوى العالمي وهي الأرقام التي تعد الأعلى منذ تموز/يوليو 2020 إبان ذروة الجائحة.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، إن "موجات كوفيد -19 السابقة مرت بعدة مراحل، لكن الموجة الأخيرة هي الأعلى بلا منازع".
وتوقع المتحدث باسم الصحة السعودية "زيادة في الارتفاع خلال الأيام المقبلة".
ولفت إلى أن المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية ودخول غرفة العناية الفائقة معظمهم لم يستكملوا جرعات لقاح كورونا.
ومؤخرا أعلنت وزارة الداخلية السعودية إعادة الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، وكذلك أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، إعادة تطبيق التباعد الجسدي في الحرمين.