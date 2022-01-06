تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220106/درون-ثمنها-لا-يتجاوز-مئات-الدولارات-تهدد-أقوى-جيش-في-العالم-1055048399.html
"درون" ثمنها لا يتجاوز مئات الدولارات تهدد أقوى جيش في العالم
"درون" ثمنها لا يتجاوز مئات الدولارات تهدد أقوى جيش في العالم
يواجه الجيش الأمريكي، المصنف في المرتبة الأولى عالميا، تهديدا جديدا يتمثل في الطائرات المسيرة الـ "درونز" رخيصة الثمن التي تم تصميمها للهواة ولا يتجاوز ثمنها... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T20:49+0000
2022-01-06T20:49+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104572/76/1045727621_0:105:3089:1843_1920x0_80_0_0_6cbbcc9ee63a1d5e515a6c5a96a9eba6.jpg
ذكرت ذلك صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها، أمس الأربعاء، أشارت فيه إلى أن التصدي لهذا التهديد يمثل تحديا كبيرا للجيش الأمريكي.ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الطائرات المسيرة يمكن أن تتحول إلى سلاح صغير يمثل مشكلة ميدانية كبيرة للجيش الأمريكي في حالة تم استخدامها لاستهداف قواته.ويكمن التحدي الذي يواجهه الجيش الأمريكي في إيجاد وسائل دفاعية منخفضة التكلفة يمكنها التصدي لهذا التهديد، خاصة إذا تم استخدام أعداد كبيرة منها لتنفيذ هجمات متزامنة على شكل أسراب تستهدف موقعا عسكريا أو تجمعا للقوات.يذكر أن استخدام الطائرات المسيرة في العمليات العسكرية أصبح واحدا من أكبر التهديدات التي تواجه الجيوش الكبرى خاصة بعدما تم استخدامها على نطاق واسع في العديد من الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وأثبتت فاعلية كبيرة وقدرة على تغيير نتائج الحرب للطرف الذي يمتلك تقنيات أكثر تطورا في هذا المجال.ورغم وجود الكثير من الدول، التي أصبحت تمتلك القدرة على تصنيع الطائرات المسيرة محليا، إلا أن هناك عدة دول تعد الأكثر استثمارا في هذا المجال منها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وتركيا وإسرائيل وإيران.ورغم تطوير وسائل دفاعية يمكنها التصدي للطائرات المسيرة، إلا أن هناك تحديا كبيرا يواجه الجيوش الكبرى هو تكتيكات "هجوم الأسراب" الذي يعتمد على استخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة لتنفيذ هجوم متزامن يشل قدرة أي منظومة دفاعية على التصدي له خاصة مع تطوير طائرات صغيرة ورخيصة الثمن.
https://arabic.sputniknews.com/20201005/بينها-سو-70-الروسية-أقوى-15-درونز-عسكرية-في-العالم-1046740792.html
https://arabic.sputniknews.com/20210207/الدرونز-العسكرية-تواجه-عدوا-لدودا-في-2021-فيديو-وصور-1048037227.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104572/76/1045727621_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_dd711b7f8b545ffdb42bae5d6828ce4e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

"درون" ثمنها لا يتجاوز مئات الدولارات تهدد أقوى جيش في العالم

20:49 GMT 06.01.2022
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الذهاب إلى بنك الصورطائرة مسيرة - درون
طائرة مسيرة - درون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© Sputnik . Evgueniy Odinokov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يواجه الجيش الأمريكي، المصنف في المرتبة الأولى عالميا، تهديدا جديدا يتمثل في الطائرات المسيرة الـ "درونز" رخيصة الثمن التي تم تصميمها للهواة ولا يتجاوز ثمنها مئات الدولارات.
ذكرت ذلك صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها، أمس الأربعاء، أشارت فيه إلى أن التصدي لهذا التهديد يمثل تحديا كبيرا للجيش الأمريكي.
ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الطائرات المسيرة يمكن أن تتحول إلى سلاح صغير يمثل مشكلة ميدانية كبيرة للجيش الأمريكي في حالة تم استخدامها لاستهداف قواته.
الطائرة المسيرة التركية بيرقدار تي بي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2020
بينها "سو 70" الروسية... أقوى 15 "درونز" عسكرية في العالم
5 أكتوبر 2020, 16:24 GMT
ويكمن التحدي الذي يواجهه الجيش الأمريكي في إيجاد وسائل دفاعية منخفضة التكلفة يمكنها التصدي لهذا التهديد، خاصة إذا تم استخدام أعداد كبيرة منها لتنفيذ هجمات متزامنة على شكل أسراب تستهدف موقعا عسكريا أو تجمعا للقوات.
يذكر أن استخدام الطائرات المسيرة في العمليات العسكرية أصبح واحدا من أكبر التهديدات التي تواجه الجيوش الكبرى خاصة بعدما تم استخدامها على نطاق واسع في العديد من الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وأثبتت فاعلية كبيرة وقدرة على تغيير نتائج الحرب للطرف الذي يمتلك تقنيات أكثر تطورا في هذا المجال.
طائرة مسيرة إسرائيلية هيرون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2021
"الدرونز" العسكرية تواجه عدوا لدودا في 2021... فيديو وصور
7 فبراير 2021, 13:44 GMT
ورغم وجود الكثير من الدول، التي أصبحت تمتلك القدرة على تصنيع الطائرات المسيرة محليا، إلا أن هناك عدة دول تعد الأكثر استثمارا في هذا المجال منها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وتركيا وإسرائيل وإيران.
ورغم تطوير وسائل دفاعية يمكنها التصدي للطائرات المسيرة، إلا أن هناك تحديا كبيرا يواجه الجيوش الكبرى هو تكتيكات "هجوم الأسراب" الذي يعتمد على استخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة لتنفيذ هجوم متزامن يشل قدرة أي منظومة دفاعية على التصدي له خاصة مع تطوير طائرات صغيرة ورخيصة الثمن.
© Sputnikأخطر الدرونز الإيرانية.. سلاح مرعب في سماء الخليج
أخطر الدرونز الإيرانية.. سلاح مرعب في سماء الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
أخطر الدرونز الإيرانية.. سلاح مرعب في سماء الخليج
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:45 GMTالنرويج تتخذ قرارا جديد بشأن ضم مقاتلات "إف - 35" والتخلي عن "إف - 16"
21:42 GMTخبراء: متحور كورونا التالي بات على الأبواب والعالم لن يأمن إلا بتطعيم الجميع
21:38 GMTالسفير السعودي في لبنان يهاجم حزب الله بعد تصريحات نصر الله
21:20 GMT"النواب الأردني" يوافق على تعديلات دستورية لتنشيط الحياة السياسية
21:14 GMTقطر تقرر منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من صلاة الجماعة
20:49 GMT"درون" ثمنها لا يتجاوز مئات الدولارات تهدد أقوى جيش في العالم
20:39 GMTاعتقال مصري في الولايات المتحدة بتهمة التجسس لصالح القاهرة
20:24 GMTالحكومة التركية تكشف آلية تعويض المودعين عن خسائر الليرة
20:13 GMTواشنطن تراقب تقارير إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمن الجماعي إلى كازاخستان
20:03 GMT رغم الغيابات... "الروسونيري" يسحق كتيبة مورينيو بثلاثية
19:48 GMTبعد اتهامه بتعطيل الديمقراطية... ترامب يهاجم بايدن: كل شيء يلمسه يتحول إلى فشل
19:25 GMTرئيس وزراء بريطانيا يهاجم الماضي الاستعماري لبلاده
18:55 GMT"أنصار الله" تنفي استخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية وتؤكد أنه مغلق منذ 2015
18:53 GMT"الأمن الجماعي": قوات روسية وصلت إلى كازاخستان وشرعت في مهام حفظ السلام
18:35 GMTمرشح رئاسي يكشف أسباب غموض مستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا
18:14 GMTلجنة أطباء السودان: سقوط 3 قتلى في مظاهرات اليوم
17:52 GMTالمرشح الرئاسي أسعد زهيو: ليبيا تواجه 4 سيناريوهات بعد تأجيل الانتخابات
17:51 GMTالصحة العالمية: "أوميكرون" قد يكون أضعف من "دلتا" لكنه ليس "خفيفا"
17:10 GMTقطيع من الخراف يصطف على شكل "حقنة" لتشجيع الألمان على التطعيم ضد "كوفيد-19"
16:56 GMTأردوغان: سنخرج طائرتنا الحربية الوطنية من الحظيرة عام 2023