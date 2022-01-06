https://arabic.sputniknews.com/20220106/درون-ثمنها-لا-يتجاوز-مئات-الدولارات-تهدد-أقوى-جيش-في-العالم-1055048399.html

"درون" ثمنها لا يتجاوز مئات الدولارات تهدد أقوى جيش في العالم

"درون" ثمنها لا يتجاوز مئات الدولارات تهدد أقوى جيش في العالم

يواجه الجيش الأمريكي، المصنف في المرتبة الأولى عالميا، تهديدا جديدا يتمثل في الطائرات المسيرة الـ "درونز" رخيصة الثمن التي تم تصميمها للهواة ولا يتجاوز ثمنها... 06.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-06T20:49+0000

2022-01-06T20:49+0000

2022-01-06T20:49+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104572/76/1045727621_0:105:3089:1843_1920x0_80_0_0_6cbbcc9ee63a1d5e515a6c5a96a9eba6.jpg

ذكرت ذلك صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها، أمس الأربعاء، أشارت فيه إلى أن التصدي لهذا التهديد يمثل تحديا كبيرا للجيش الأمريكي.ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الطائرات المسيرة يمكن أن تتحول إلى سلاح صغير يمثل مشكلة ميدانية كبيرة للجيش الأمريكي في حالة تم استخدامها لاستهداف قواته.ويكمن التحدي الذي يواجهه الجيش الأمريكي في إيجاد وسائل دفاعية منخفضة التكلفة يمكنها التصدي لهذا التهديد، خاصة إذا تم استخدام أعداد كبيرة منها لتنفيذ هجمات متزامنة على شكل أسراب تستهدف موقعا عسكريا أو تجمعا للقوات.يذكر أن استخدام الطائرات المسيرة في العمليات العسكرية أصبح واحدا من أكبر التهديدات التي تواجه الجيوش الكبرى خاصة بعدما تم استخدامها على نطاق واسع في العديد من الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وأثبتت فاعلية كبيرة وقدرة على تغيير نتائج الحرب للطرف الذي يمتلك تقنيات أكثر تطورا في هذا المجال.ورغم وجود الكثير من الدول، التي أصبحت تمتلك القدرة على تصنيع الطائرات المسيرة محليا، إلا أن هناك عدة دول تعد الأكثر استثمارا في هذا المجال منها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وتركيا وإسرائيل وإيران.ورغم تطوير وسائل دفاعية يمكنها التصدي للطائرات المسيرة، إلا أن هناك تحديا كبيرا يواجه الجيوش الكبرى هو تكتيكات "هجوم الأسراب" الذي يعتمد على استخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة لتنفيذ هجوم متزامن يشل قدرة أي منظومة دفاعية على التصدي له خاصة مع تطوير طائرات صغيرة ورخيصة الثمن.

https://arabic.sputniknews.com/20201005/بينها-سو-70-الروسية-أقوى-15-درونز-عسكرية-في-العالم-1046740792.html

https://arabic.sputniknews.com/20210207/الدرونز-العسكرية-تواجه-عدوا-لدودا-في-2021-فيديو-وصور-1048037227.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية