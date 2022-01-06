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رئيس طاجيكستان يعلن استعداد بلاده للمشاركة في عملية حفظ السلام في كازاخستان
رئيس طاجيكستان يعلن استعداد بلاده للمشاركة في عملية حفظ السلام في كازاخستان
أكد الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن خلال محادثة هاتفية مع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، استعداد دوشانبيه للمشاركة في عمليات حفظ السلام في إطار معاهدة... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T11:04+0000
2022-01-06T11:04+0000
رصد عسكري
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وقالت الخدمة الصحفية في بيان إن "رئيس طاجيكستان أعلن استعداد بلاده للمشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وفقا للالتزامات التي تم التعهد بها".وخلال الحوار الذي جرى بمبادرة من الجانب الكازاخستاني، أبلغ توكاييف رحمن "بالوضع في البلاد والإجراءات التي اتخذتها قيادة الجمهورية"، وذكرت الخدمة الصحفية أن "رئيس طاجيكستان أيد جهود قيادة كازاخستان"، معربا عن "أمله في أن يكون من الممكن من خلال الحوار استعادة الاستقرار والقانون والنظام في البلاد".وأصدرت الحكومة الكازاخية على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال، يوم أمس الأربعاء، مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ في ألما آتا، وينص المرسوم فرض قيود على الدخول والخروج من المدينة.وجاء في نص المرسوم "وضع قيود على حرية الحركة، بما في ذلك المركبات، في مدينة ألما آتا، وتقييد الدخول إلى المدينة وكذلك الخروج منها".فضلا عن ذلك ينص المرسوم على "ضمان التحقق من وثائق الهوية للأفراد، والتفتيش الشخصي، والتفتيش على الأشياء، والمركبات".وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، خاطب الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، شعبه، ودعا إلى "عدم الاستسلام للاستفزازات الداخلية والخارجية وسط احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الغاز".
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رصد عسكري, العالم, كازاخستان

رئيس طاجيكستان يعلن استعداد بلاده للمشاركة في عملية حفظ السلام في كازاخستان

11:04 GMT 06.01.2022
© AFP 2021 / STRدبابات تابعة لجيش طاجيكستان خلال مناورات حربية
دبابات تابعة لجيش طاجيكستان خلال مناورات حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© AFP 2021 / STR
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أكد الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن خلال محادثة هاتفية مع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، استعداد دوشانبيه للمشاركة في عمليات حفظ السلام في إطار معاهدة الأمن الجماعي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للرئيس الطاجيكي.
وقالت الخدمة الصحفية في بيان إن "رئيس طاجيكستان أعلن استعداد بلاده للمشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وفقا للالتزامات التي تم التعهد بها".
وخلال الحوار الذي جرى بمبادرة من الجانب الكازاخستاني، أبلغ توكاييف رحمن "بالوضع في البلاد والإجراءات التي اتخذتها قيادة الجمهورية"، وذكرت الخدمة الصحفية أن "رئيس طاجيكستان أيد جهود قيادة كازاخستان"، معربا عن "أمله في أن يكون من الممكن من خلال الحوار استعادة الاستقرار والقانون والنظام في البلاد".
وأصدرت الحكومة الكازاخية على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال، يوم أمس الأربعاء، مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ في ألما آتا، وينص المرسوم فرض قيود على الدخول والخروج من المدينة.
فرق الجيش العراقي تتسلم أسلحة وذخيرة من قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، العراق 27 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
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وجاء في نص المرسوم "وضع قيود على حرية الحركة، بما في ذلك المركبات، في مدينة ألما آتا، وتقييد الدخول إلى المدينة وكذلك الخروج منها".
فضلا عن ذلك ينص المرسوم على "ضمان التحقق من وثائق الهوية للأفراد، والتفتيش الشخصي، والتفتيش على الأشياء، والمركبات".
وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، خاطب الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، شعبه، ودعا إلى "عدم الاستسلام للاستفزازات الداخلية والخارجية وسط احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الغاز".
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