https://arabic.sputniknews.com/20220106/رئيس-طاجيكستان-يعلن-استعداد-بلاده-للمشاركة-في-عملية-حفظ-السلام-في-كازاخستان-1055028423.html

رئيس طاجيكستان يعلن استعداد بلاده للمشاركة في عملية حفظ السلام في كازاخستان

رئيس طاجيكستان يعلن استعداد بلاده للمشاركة في عملية حفظ السلام في كازاخستان

أكد الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن خلال محادثة هاتفية مع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، استعداد دوشانبيه للمشاركة في عمليات حفظ السلام في إطار معاهدة... 06.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-06T11:04+0000

2022-01-06T11:04+0000

2022-01-06T11:04+0000

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كازاخستان

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وقالت الخدمة الصحفية في بيان إن "رئيس طاجيكستان أعلن استعداد بلاده للمشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وفقا للالتزامات التي تم التعهد بها".وخلال الحوار الذي جرى بمبادرة من الجانب الكازاخستاني، أبلغ توكاييف رحمن "بالوضع في البلاد والإجراءات التي اتخذتها قيادة الجمهورية"، وذكرت الخدمة الصحفية أن "رئيس طاجيكستان أيد جهود قيادة كازاخستان"، معربا عن "أمله في أن يكون من الممكن من خلال الحوار استعادة الاستقرار والقانون والنظام في البلاد".وأصدرت الحكومة الكازاخية على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال، يوم أمس الأربعاء، مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ في ألما آتا، وينص المرسوم فرض قيود على الدخول والخروج من المدينة.وجاء في نص المرسوم "وضع قيود على حرية الحركة، بما في ذلك المركبات، في مدينة ألما آتا، وتقييد الدخول إلى المدينة وكذلك الخروج منها".فضلا عن ذلك ينص المرسوم على "ضمان التحقق من وثائق الهوية للأفراد، والتفتيش الشخصي، والتفتيش على الأشياء، والمركبات".وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، خاطب الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، شعبه، ودعا إلى "عدم الاستسلام للاستفزازات الداخلية والخارجية وسط احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الغاز".

https://arabic.sputniknews.com/20220106/إعلام-يكشف-عن-استهداف-رتل-إمداد-عسكري-للتحالف-في-بابل-1055027274.html

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