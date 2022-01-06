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رغد صدام حسين تنشر فيديو لعرض عسكري مهيب أمام والدها وتوجه رسالة للجيش العراقي
رغد صدام حسين تنشر فيديو لعرض عسكري مهيب أمام والدها وتوجه رسالة للجيش العراقي
وجهت رغد صدام حسين، رسالة للجيش العراقي، ناشرة فيديو لعرض عسكري مهيب خلال حكم والدها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T08:29+0000
2022-01-06T08:29+0000
أخبار العراق اليوم
رغد صدام حسين
العراق
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وكتبت رغد صدام حسين على حسابها بتويتر "تحية فخر واعتزاز لكل أبطال الجيش العراقي الباسل، مشيرة إلى أنهم سطروا أروع ملاحم البطولة والتضحية في سبيل العراق".وأضافت أنهم "قدموا أرواحهم فداء لكل معارك المصير التي خاضتها الأمة العربية وكانوا السد المنيع أمام السموم الصفراء التي اجتاحت وطننا بعد احتلال بغداد عام 2003"، حسب قولها.والأسبوع الماضي، احتفت رغد بالذكرى الـ15 لإعدام والدها، الذي أعدم في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2006.وقالت رغد في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "تويتر" بهذه المناسبة إن والدها "لا يحتاج إلى شهادة أحد"، وأن محبة الناس له "ازدادت" بعد إعدامه، و"صار ذكره يتكرر أكثر مما كان حيا".وأضافت: "بطولته ومقاومته للعدو واستشهاده مع أولاد العراقيين وأولاده خير دليل على ذلك".وشددت رغد على أن صدام حسين "أبى مغادرة العراق ليستشهد مع ولديه وحفيده ولقد رفع الله شأنه على الأرض كما في السماء وازدادت محبته في قلوب الناس وصار ذكره يتكرر أكثر مما كان حيا".
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أخبار العراق اليوم, رغد صدام حسين, العراق

رغد صدام حسين تنشر فيديو لعرض عسكري مهيب أمام والدها وتوجه رسالة للجيش العراقي

08:29 GMT 06.01.2022
© AFP 2021 / KHALED FAZAA.رغد صدام حسين
.رغد صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© AFP 2021 / KHALED FAZAA
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وجهت رغد صدام حسين، رسالة للجيش العراقي، ناشرة فيديو لعرض عسكري مهيب خلال حكم والدها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وكتبت رغد صدام حسين على حسابها بتويتر "تحية فخر واعتزاز لكل أبطال الجيش العراقي الباسل، مشيرة إلى أنهم سطروا أروع ملاحم البطولة والتضحية في سبيل العراق".
وأضافت أنهم "قدموا أرواحهم فداء لكل معارك المصير التي خاضتها الأمة العربية وكانوا السد المنيع أمام السموم الصفراء التي اجتاحت وطننا بعد احتلال بغداد عام 2003"، حسب قولها.
والأسبوع الماضي، احتفت رغد بالذكرى الـ15 لإعدام والدها، الذي أعدم في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2006.
وقالت رغد في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "تويتر" بهذه المناسبة إن والدها "لا يحتاج إلى شهادة أحد"، وأن محبة الناس له "ازدادت" بعد إعدامه، و"صار ذكره يتكرر أكثر مما كان حيا".
وأضافت: "بطولته ومقاومته للعدو واستشهاده مع أولاد العراقيين وأولاده خير دليل على ذلك".
وشددت رغد على أن صدام حسين "أبى مغادرة العراق ليستشهد مع ولديه وحفيده ولقد رفع الله شأنه على الأرض كما في السماء وازدادت محبته في قلوب الناس وصار ذكره يتكرر أكثر مما كان حيا".
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