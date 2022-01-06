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https://arabic.sputniknews.com/20220106/غوارديولا-ومساعده-و7-لاعبين-كورونا-يضرب-مانشستر-سيتي-1055033066.html
غوارديولا ومساعده و7 لاعبين... كورونا يضرب مانشستر سيتي
غوارديولا ومساعده و7 لاعبين... كورونا يضرب مانشستر سيتي
في ضربة قوية، عصف الفيروس التاجي بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي وذلك بعد إصابة مدرب الفريق بيب غوارديولا، بالإضافة إلى مساعده خوانما ليلو و7 لاعبين من الفريق... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T13:55+0000
2022-01-06T13:55+0000
2022-01-06T13:55+0000
رياضة
مانشستر سيتي
فيروس كورونا
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وحسب بيان مانشستر سيتي، اليوم الخميس: "سيغيب غوارديولا عن رحلة كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الغد إلى سويندون تاون بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا".وأضاف البيان: "فحص غوارديولا جاء إيجابيا يوم الثلاثاء الماضي مع مساعده خوانما ليلو".وأوضح أن "الثنائي يخضعان للعزل الذاتي إلى جانب عدد من الحالات الإيجابية الأخرى داخل الفريق الأول للسيتي". كما أشار السيتي إلى أن مساعد المدرب رودولفو بوريل سيتولى مسؤولية الفريق في الرحلة إلى سويندون.ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي، فريق سويندون تاون في الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، غدا الجمعة ضمن منافسات الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/إصابة-مدافع-فريق-مانشستر-سيتي-خلال-سطو-على-منزله-صورة-1054783955.html
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رياضة, مانشستر سيتي, فيروس كورونا
غوارديولا ومساعده و7 لاعبين... كورونا يضرب مانشستر سيتي
في ضربة قوية، عصف الفيروس التاجي بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي وذلك بعد إصابة مدرب الفريق بيب غوارديولا، بالإضافة إلى مساعده خوانما ليلو و7 لاعبين من الفريق الأول.
وحسب بيان مانشستر سيتي، اليوم الخميس: "سيغيب
غوارديولا
عن رحلة كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الغد إلى سويندون تاون بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا".
وأضاف البيان: "فحص غوارديولا جاء إيجابيا يوم الثلاثاء الماضي مع مساعده خوانما ليلو".
وأوضح أن "الثنائي يخضعان للعزل الذاتي إلى جانب عدد من الحالات الإيجابية الأخرى داخل الفريق الأول للسيتي".
وأفاد بأن عدد المصابين
بفيروس كورونا
في النادي ارتفع إلى 21، منهم 14 موظفا و7 من لاعبي الفريق الأول.
كما أشار السيتي إلى أن مساعد المدرب رودولفو بوريل سيتولى مسؤولية الفريق في الرحلة إلى سويندون.
ومن المقرر أن يواجه
مانشستر سيتي
، فريق سويندون تاون في الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، غدا الجمعة ضمن منافسات الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
31 ديسمبر 2021, 07:23 GMT