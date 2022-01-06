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https://arabic.sputniknews.com/20220106/واشنطن-تراقب-تقارير-إرسال-قوات-حفظ-سلام-تابعة-للأمن-الجماعي-إلى-كازاخستان-1055048045.html
واشنطن تراقب تقارير إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمن الجماعي إلى كازاخستان
واشنطن تراقب تقارير إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمن الجماعي إلى كازاخستان
أكدت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن واشنطن تراقب عن كثب التقارير المتعلقة بإرسال قوات حفظ سلام تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان، في... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T20:13+0000
2022-01-06T20:13+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت ساكي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "الولايات المتحدة تراقب عن كثب تقارير حول إرسال منظمة معاهدة الأمن الجماعي قوات حفظ سلام جماعية إلى كازاخستان".وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة تدعو كيانات إنفاذ القانون وقوات حفظ السلام في كازاخستان إلى دعم حقوق الإنسان من أجل الحل السلمي للصراع".وقال ستانيسلاف زاس، الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في وقت سابق اليوم، إن قوات روسية ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للمنظمة وصلت إلى كازاخستان وبدأت تنفيذ المهام المنوطة بها.وتابع: "جميع دولنا (الأعضاء) مع فرقها أعربت عن استعدادها للمشاركة (في عملية حفظ السلام في كازاخستان)"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يكتمل وصول جميع القوات غدا الجمعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220106/الأمن-الجماعي-قوات-روسية-وصلت-إلى-كازاخستان-وشرعت-في-مهام-حفظ-السلام-1055047039.html
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واشنطن تراقب تقارير إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمن الجماعي إلى كازاخستان
أكدت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن واشنطن تراقب عن كثب التقارير المتعلقة بإرسال قوات حفظ سلام تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان، في ضوء الاضطرابات التي تشهدها البلاد.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت ساكي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "الولايات المتحدة تراقب عن كثب تقارير حول إرسال منظمة معاهدة الأمن الجماعي قوات
حفظ سلام جماعية
إلى كازاخستان".
وأضافت: "لدينا أسئلة حول طبيعة هذا الطلب، وما إذا كانت دعوة مشروعة أم لا".
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة تدعو كيانات إنفاذ القانون وقوات حفظ السلام في كازاخستان إلى دعم حقوق الإنسان من أجل الحل السلمي للصراع".
وقال ستانيسلاف زاس، الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في وقت سابق اليوم، إن
قوات روسية
ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للمنظمة وصلت إلى كازاخستان وبدأت تنفيذ المهام المنوطة بها.
وتابع: "جميع دولنا (الأعضاء) مع فرقها أعربت عن استعدادها للمشاركة (في عملية
حفظ السلام في كازاخستان
)"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يكتمل وصول جميع القوات غدا الجمعة.