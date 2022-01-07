ارتفاع عدد المصابين بكورونا في بعثة منتخب مصر... واستدعاء لاعبين آخرين

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان اليوم الجمعة ،إصابة 6 أفراد ضمن الطاقم الفني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بالإضافة إلى محمد أبو جبل حارس المرمى وعصام الحضري مدرب الحراس.ماذا تقول لائحة الاتحاد الأفريقي؟أجاز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استبدال المصابين بالفيروس إذا تحققت 3 شروط وهي: إثبات الإصابة بتقرير طبي ومسحة، وأن يتم الاستبدال قبل أول مباراة في البطولة بـ48 ساعة، وأن يجري الاستبدال من قائمة الـ40 لاعبا المبدئية.وكان البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أعلن قائمة ضمت 40 لاعبا في ديسمبر الماضي، قبل اختيار قائمة الـ25 المسافرة بالإضافة إلي ثلاثة آخرين.وتابع كيروش: "من الأفضل أن نقف معا ونركز على ما نريد لمواجهة التحديات، أصدقائي وزملائي الأعزاء، نحن جميعا نصلي من أجل صحتكما، ونتمنى لكما الشفاء العاجل والعودة إلى فريقنا".
أجاز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استبدال المصابين بالفيروس إذا تحققت 3 شروط وهي: إثبات الإصابة بتقرير طبي ومسحة، وأن يتم الاستبدال قبل أول مباراة في البطولة بـ48 ساعة، وأن يجري الاستبدال من قائمة الـ40 لاعبا المبدئية.
وكان البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أعلن قائمة ضمت 40 لاعبا في ديسمبر الماضي، قبل اختيار قائمة الـ25 المسافرة بالإضافة إلي ثلاثة آخرين.
وعلق كيروش على الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف المنتخب قبل سفره قائلا: "نمر بأوقات غير مسبوقة، لكن كلما زادت صعوبة الموقف، كلما زاد ترابطنا معا وأصبحنا أقوى".
وتابع كيروش: "من الأفضل أن نقف معا ونركز على ما نريد لمواجهة التحديات، أصدقائي وزملائي الأعزاء، نحن جميعا نصلي من أجل صحتكما، ونتمنى لكما الشفاء العاجل والعودة إلى فريقنا".