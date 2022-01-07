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ارتفاع عدد المصابين بكورونا في بعثة منتخب مصر... واستدعاء لاعبين آخرين
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في بعثة منتخب مصر... واستدعاء لاعبين آخرين
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في بعثة المنتخب المصري إلى 8 حالات، وذلك قبيل التوجه إلى الكاميرون غدا للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T15:30+0000
2022-01-07T15:30+0000
رياضة
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أخبار مصر الآن
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وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان اليوم الجمعة ،إصابة 6 أفراد ضمن الطاقم الفني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بالإضافة إلى محمد أبو جبل حارس المرمى وعصام الحضري مدرب الحراس.ماذا تقول لائحة الاتحاد الأفريقي؟أجاز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استبدال المصابين بالفيروس إذا تحققت 3 شروط وهي: إثبات الإصابة بتقرير طبي ومسحة، وأن يتم الاستبدال قبل أول مباراة في البطولة بـ48 ساعة، وأن يجري الاستبدال من قائمة الـ40 لاعبا المبدئية.وكان البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أعلن قائمة ضمت 40 لاعبا في ديسمبر الماضي، قبل اختيار قائمة الـ25 المسافرة بالإضافة إلي ثلاثة آخرين.وتابع كيروش: "من الأفضل أن نقف معا ونركز على ما نريد لمواجهة التحديات، أصدقائي وزملائي الأعزاء، نحن جميعا نصلي من أجل صحتكما، ونتمنى لكما الشفاء العاجل والعودة إلى فريقنا".
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رياضة, كأس الأمم الأفريقية, أخبار مصر الآن, فيروس كورونا

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في بعثة منتخب مصر... واستدعاء لاعبين آخرين

15:30 GMT 07.01.2022
© REUTERS / KIM HONG-JIمنتخب مصر لكرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020
منتخب مصر لكرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / KIM HONG-JI
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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في بعثة المنتخب المصري إلى 8 حالات، وذلك قبيل التوجه إلى الكاميرون غدا للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية.
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان اليوم الجمعة ،إصابة 6 أفراد ضمن الطاقم الفني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بالإضافة إلى محمد أبو جبل حارس المرمى وعصام الحضري مدرب الحراس.
واستدعى اتحاد الكرة الثلاثة الاحتياطيين: مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي، للكشف عليهم تحسبا لأي موقف يستدعي الاستعانة بهم، ليتبين لاحقا إصابة إبراهيم عادل، وعدم جاهزية محمد حمدي لإصابته في الركبة.
لاعبا منتخب مصر محمد صلاح وعمرو وردة بعد هزيمة فريقهم أمام جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
كورونا يضرب منتخب مصر قبل السفر إلى الكاميرون
11:49 GMT

ماذا تقول لائحة الاتحاد الأفريقي؟

أجاز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استبدال المصابين بالفيروس إذا تحققت 3 شروط وهي: إثبات الإصابة بتقرير طبي ومسحة، وأن يتم الاستبدال قبل أول مباراة في البطولة بـ48 ساعة، وأن يجري الاستبدال من قائمة الـ40 لاعبا المبدئية.
وكان البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أعلن قائمة ضمت 40 لاعبا في ديسمبر الماضي، قبل اختيار قائمة الـ25 المسافرة بالإضافة إلي ثلاثة آخرين.

وعلق كيروش على الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف المنتخب قبل سفره قائلا: "نمر بأوقات غير مسبوقة، لكن كلما زادت صعوبة الموقف، كلما زاد ترابطنا معا وأصبحنا أقوى".

وتابع كيروش: "من الأفضل أن نقف معا ونركز على ما نريد لمواجهة التحديات، أصدقائي وزملائي الأعزاء، نحن جميعا نصلي من أجل صحتكما، ونتمنى لكما الشفاء العاجل والعودة إلى فريقنا".
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