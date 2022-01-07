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https://arabic.sputniknews.com/20220107/الإمارات-تبدي-اهتماما-بالاستثمار-في-مشروع-طريق-بحر-الشمال-مع-روساتوم-1055068121.html
الإمارات تبدي اهتماما بالاستثمار في مشروع طريق بحر الشمال مع "روساتوم"
الإمارات تبدي اهتماما بالاستثمار في مشروع طريق بحر الشمال مع "روساتوم"
أعلن الممثل التجاري الروسي لدى الإمارات، أندريه تيريخين، اليوم الجمعة، أن الإمارات العربية المتحدة مهتمة بالاستثمار في مشروع طريق بحر الشمال التجاري بالاشتراك... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T14:23+0000
2022-01-07T14:23+0000
حياة روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال تيريخين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "من أبرز الأمثلة في الآونة الأخيرة اهتمام الجانب الإماراتي، مثل دي بي ورلد [موانئ دبي العالمية]، باستثمارات كبيرة في مشروع طريق بحر الشمال في إطار التعاون مع شركة "روساتوم" الحكومية".وأضاف: "يبدو للوهلة الأولى؛ أين تقع الإمارات وأين يقع طريق البحر الشمالي، ولكن من وجهة نظر نهج الأعمال، يبدو المشروع لهم ممتعا للغاية، وهم يشاركون بنشاط كبير في هذه المسألة. القضية في مرحلة الصياغة والموافقة، ولكن على أي حال، فإن هذه السابقة تستحق اهتماما خاصا".وأوضح تيريخين أن التعاون والتفاعل الروسي الإماراتي يتطور بنشاط في مجالات مثل صناعات الطيران والسيارات وهندسة النقل وتكنولوجيا المعلومات.واختتم بالقول: "تحظى تجربة روسيا في التعرف على الوجوه في مجال النقل، ولا سيما مترو موسكو، باهتمام كبير في الإمارات. يخضع هذا المشروع حاليا لدراسة جادة من قبل صناعة تكنولوجيا المعلومات لدينا، والتي يمكن أن يصبح التنفيذ الناجح لها خطوة ملحوظة في التعاون التكنولوجي الروسي الإماراتي".طريق بحر الشمال هو ممر شحن بحري من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ على طول ساحل القطب الشمالي الروسي من بحر بارنتس، بمحاذاة سيبيريا، إلى الشرق الأقصى. يمكن الإبحار من خلال هذا الطريق في مياه القطب الشمالي الخالية من الجليد مدة شهرين فقط في السنة. ويعتبر طريق بحر الشمال خط الشحن الرئيسي في منطقة القطب الشمالي بالنسبة لروسيا، وهو أقصر طريق مائي بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/ممثل-تجاري-روسي-الإمارات-قد-تصبح-منصة-لتوطين-مؤسسات-المعالجة-الروسية-1055066567.html
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حياة روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تبدي اهتماما بالاستثمار في مشروع طريق بحر الشمال مع "روساتوم"

14:23 GMT 07.01.2022
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روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن الممثل التجاري الروسي لدى الإمارات، أندريه تيريخين، اليوم الجمعة، أن الإمارات العربية المتحدة مهتمة بالاستثمار في مشروع طريق بحر الشمال التجاري بالاشتراك مع روساتوم.
موسكو - سبوتنيك. وقال تيريخين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "من أبرز الأمثلة في الآونة الأخيرة اهتمام الجانب الإماراتي، مثل دي بي ورلد [موانئ دبي العالمية]، باستثمارات كبيرة في مشروع طريق بحر الشمال في إطار التعاون مع شركة "روساتوم" الحكومية".
معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
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وأضاف: "يبدو للوهلة الأولى؛ أين تقع الإمارات وأين يقع طريق البحر الشمالي، ولكن من وجهة نظر نهج الأعمال، يبدو المشروع لهم ممتعا للغاية، وهم يشاركون بنشاط كبير في هذه المسألة. القضية في مرحلة الصياغة والموافقة، ولكن على أي حال، فإن هذه السابقة تستحق اهتماما خاصا".
وأوضح تيريخين أن التعاون والتفاعل الروسي الإماراتي يتطور بنشاط في مجالات مثل صناعات الطيران والسيارات وهندسة النقل وتكنولوجيا المعلومات.
واختتم بالقول: "تحظى تجربة روسيا في التعرف على الوجوه في مجال النقل، ولا سيما مترو موسكو، باهتمام كبير في الإمارات. يخضع هذا المشروع حاليا لدراسة جادة من قبل صناعة تكنولوجيا المعلومات لدينا، والتي يمكن أن يصبح التنفيذ الناجح لها خطوة ملحوظة في التعاون التكنولوجي الروسي الإماراتي".
طريق بحر الشمال هو ممر شحن بحري من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ على طول ساحل القطب الشمالي الروسي من بحر بارنتس، بمحاذاة سيبيريا، إلى الشرق الأقصى. يمكن الإبحار من خلال هذا الطريق في مياه القطب الشمالي الخالية من الجليد مدة شهرين فقط في السنة. ويعتبر طريق بحر الشمال خط الشحن الرئيسي في منطقة القطب الشمالي بالنسبة لروسيا، وهو أقصر طريق مائي بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من البلاد.
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