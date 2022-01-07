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https://arabic.sputniknews.com/20220107/التضخم-يبلغ-مستوى-قياسيا-في-منطقة-اليورو-بسبب-أسعار-الطاقة-1055076504.html
التضخم يبلغ مستوى قياسيا في منطقة اليورو بسبب أسعار الطاقة
التضخم يبلغ مستوى قياسيا في منطقة اليورو بسبب أسعار الطاقة
سجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا جديدا في ديسمبر/ كانون الأول، ما أثار مزيدا من التساؤلات حول السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T17:22+0000
2022-01-07T17:22+0000
2022-01-07T17:22+0000
اقتصاد
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وأظهرت البيانات الأولية، الصادرة اليوم الجمعة، أن معدل التضخم العام سجل 5% في ديسمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".يمثل هذا الرقم أعلى مستوى على الإطلاق ويأتي بعد المستوى القياسي السابق المسجل في نوفمبر/ تشرين الثاني عند 4.9%. كانت الزيادة في الغالب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة اليوم: "بعد أن وصل إلى 5.0% في ديسمبر، من المفترض أن ينخفض التضخم الرئيسي في منطقة اليورو هذا العام مع تراجع مكون الطاقة".كان التضخم في دائرة الضوء بعد الزيادات المتتالية في الأشهر الأخيرة، مع مناقشة مديري صناديق الاستثمار ما إذا كان ينبغي على البنك المركزي الأوروبي اتخاذ موقف أكثر تشددا لمكافحة ارتفاع الأسعار.قال البنك المركزي الشهر الماضي، إنه سيخفض مشترياته الشهرية من الأصول، لكنه تعهد بمواصلة المستوى غير المسبوق من التحفيز في عام 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/أسعار-السلع-الأساسية-تسجل-أكبر-ارتفاع-سنوي-منذ-عام-2009-1054863990.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
التضخم يبلغ مستوى قياسيا في منطقة اليورو بسبب أسعار الطاقة
سجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا جديدا في ديسمبر/ كانون الأول، ما أثار مزيدا من التساؤلات حول السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
وأظهرت البيانات الأولية، الصادرة اليوم الجمعة، أن معدل التضخم العام سجل 5% في ديسمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
يمثل هذا الرقم أعلى مستوى على الإطلاق ويأتي بعد المستوى القياسي السابق المسجل في نوفمبر/ تشرين الثاني عند 4.9%. كانت الزيادة في الغالب بسبب
ارتفاع أسعار الطاقة
.
وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة اليوم: "بعد أن وصل إلى 5.0% في ديسمبر، من المفترض أن ينخفض
التضخم
الرئيسي في منطقة اليورو هذا العام مع تراجع مكون الطاقة".
كان التضخم في دائرة الضوء بعد الزيادات المتتالية في الأشهر الأخيرة، مع مناقشة مديري صناديق الاستثمار ما إذا كان ينبغي على البنك المركزي الأوروبي اتخاذ موقف أكثر تشددا لمكافحة ارتفاع الأسعار.
قال البنك المركزي الشهر الماضي، إنه سيخفض
مشترياته الشهرية من الأصول
، لكنه تعهد بمواصلة المستوى غير المسبوق من التحفيز في عام 2022.