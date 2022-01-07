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الناتو يجري اجتماعا لوزراء الخارجية مكرسا لأوكرانيا والقضايا الأمنية
الناتو يجري اجتماعا لوزراء الخارجية مكرسا لأوكرانيا والقضايا الأمنية
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم حلف الناتو، أوانا لونغيسكو، أن حلف الناتو سيجري جلسة استثنائية عبر الفيديو لوزراء خارجية الدول الأعضاء اليوم الجمعة. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T02:28+0000
2022-01-07T02:28+0000
روسيا
أوكرانيا
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بروكسل – سبوتنيك. وقالت المتحدثة للصحفيين: "ستجري خلال اللقاء مناقشة التوسع العسكري لروسيا في وقرب أوكرانيا، إلى جانب المسائل العامة للأمن الأوروبي".ومن المرتقب أن يصدر الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ بياناً بعد الاجتماع.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجودها العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.هذا، وقد نشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات الروسية الأمريكية حول مقترحات الضمانات الأمنية في جنيف في العاشر من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، ويلي ذلك مناقشة المقترحات الروسية في 12 كانون الثاني/ يناير في اجتماع مجلس روسيا - الناتو الذي سيعقد خصيصًا في بروكسل، ويوم 13 كانون الثاني/ يناير في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/أمريكا-وألمانيا-التعزيزات-العسكرية-الروسية-قرب-أوكرانيا-تهديد-ملح-لأمن-أوروبا-1054987301.html
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روسيا, أوكرانيا

الناتو يجري اجتماعا لوزراء الخارجية مكرسا لأوكرانيا والقضايا الأمنية

02:28 GMT 07.01.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKOمدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021
مدينة كييف، أوكرانيا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم حلف الناتو، أوانا لونغيسكو، أن حلف الناتو سيجري جلسة استثنائية عبر الفيديو لوزراء خارجية الدول الأعضاء اليوم الجمعة.
بروكسل – سبوتنيك. وقالت المتحدثة للصحفيين: "ستجري خلال اللقاء مناقشة التوسع العسكري لروسيا في وقرب أوكرانيا، إلى جانب المسائل العامة للأمن الأوروبي".
ومن المرتقب أن يصدر الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ بياناً بعد الاجتماع.
أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
أمريكا وألمانيا: التعزيزات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا تهديد ملح لأمن أوروبا
5 يناير, 20:30 GMT
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجودها العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
هذا، وقد نشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.
وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.
ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات الروسية الأمريكية حول مقترحات الضمانات الأمنية في جنيف في العاشر من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، ويلي ذلك مناقشة المقترحات الروسية في 12 كانون الثاني/ يناير في اجتماع مجلس روسيا - الناتو الذي سيعقد خصيصًا في بروكسل، ويوم 13 كانون الثاني/ يناير في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.
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