https://arabic.sputniknews.com/20220107/النفط-يقفز-متأثرا-باضطرابات-كازاخستان-1055062036.html

النفط يقفز متأثرا باضطرابات كازاخستان

النفط يقفز متأثرا باضطرابات كازاخستان

صعدت، اليوم الجمعة، أسعار النفط متجهةً صوب تسجيل أعلى زيادة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول، متأثرة بالاضطرابات في كازاخستان، مما أثار مخاوف بشأن... 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T11:34+0000

2022-01-07T11:34+0000

2022-01-07T11:34+0000

أسعار النفط اليوم

كازاخستان

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وحسب "رويترز"، زادت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا، بما يعادل 0.9 في المئة، إلى 82.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:39 بتوقيت غرينتش.وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا، بما يعادل واحدا في المئة أيضا، إلى 80.23 دولار للبرميل.والخامان بصدد تسجيل زيادة 6.5 في المئة في الأسبوع الأول من العام، مع بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث فاقت المخاوف بشأن الإمدادات القلق من احتمال تضرر الطلب جراء الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.في سياق متصل، أمر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، الجيش بإطلاق النار على المسلحين دون سابق إنذار.وأعلنت السلطات الكازاخستانية، اليوم الجمعة، عن فرضها أعلى مستوى للتهديد الإرهابي في أنحاء البلاد كافة، وذلك بعد أيام من اندلاع احتجاجات في المناطق الغربية من كازاخستان على خلفية قرار حكومي برفع أسعار الغاز، ورغم إعلان الحكومة أنها ستعيد النظر في قرارها بعد حدوث التظاهرات، إلا أن المظاهرات لم تهدأ بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد.وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون الكازاخستانية تمكنت من السيطرة بشكل كامل على مطار ألما آتا.

https://arabic.sputniknews.com/20220107/هبوط-9-طائرات-روسية-من-طراز-إل---76-محملة-بأفراد-ومعدات-عسكرية-في-مطار-ألما-آتا-1055059789.html

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أسعار النفط اليوم, كازاخستان