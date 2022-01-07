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https://arabic.sputniknews.com/20220107/النفط-يقفز-متأثرا-باضطرابات-كازاخستان-1055062036.html
النفط يقفز متأثرا باضطرابات كازاخستان
النفط يقفز متأثرا باضطرابات كازاخستان
صعدت، اليوم الجمعة، أسعار النفط متجهةً صوب تسجيل أعلى زيادة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول، متأثرة بالاضطرابات في كازاخستان، مما أثار مخاوف بشأن... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T11:34+0000
2022-01-07T11:34+0000
أسعار النفط اليوم
كازاخستان
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وحسب "رويترز"، زادت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا، بما يعادل 0.9 في المئة، إلى 82.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:39 بتوقيت غرينتش.وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا، بما يعادل واحدا في المئة أيضا، إلى 80.23 دولار للبرميل.والخامان بصدد تسجيل زيادة 6.5 في المئة في الأسبوع الأول من العام، مع بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث فاقت المخاوف بشأن الإمدادات القلق من احتمال تضرر الطلب جراء الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.في سياق متصل، أمر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، الجيش بإطلاق النار على المسلحين دون سابق إنذار.وأعلنت السلطات الكازاخستانية، اليوم الجمعة، عن فرضها أعلى مستوى للتهديد الإرهابي في أنحاء البلاد كافة، وذلك بعد أيام من اندلاع احتجاجات في المناطق الغربية من كازاخستان على خلفية قرار حكومي برفع أسعار الغاز، ورغم إعلان الحكومة أنها ستعيد النظر في قرارها بعد حدوث التظاهرات، إلا أن المظاهرات لم تهدأ بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد.وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون الكازاخستانية تمكنت من السيطرة بشكل كامل على مطار ألما آتا.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/هبوط-9-طائرات-روسية-من-طراز-إل---76-محملة-بأفراد-ومعدات-عسكرية-في-مطار-ألما-آتا-1055059789.html
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أسعار النفط اليوم, كازاخستان

النفط يقفز متأثرا باضطرابات كازاخستان

11:34 GMT 07.01.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
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صعدت، اليوم الجمعة، أسعار النفط متجهةً صوب تسجيل أعلى زيادة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول، متأثرة بالاضطرابات في كازاخستان، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات.
وحسب "رويترز"، زادت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا، بما يعادل 0.9 في المئة، إلى 82.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:39 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا، بما يعادل واحدا في المئة أيضا، إلى 80.23 دولار للبرميل.

والخامان بصدد تسجيل زيادة 6.5 في المئة في الأسبوع الأول من العام، مع بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث فاقت المخاوف بشأن الإمدادات القلق من احتمال تضرر الطلب جراء الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.
إحدى طائرات إيليوشين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
هبوط 9 طائرات روسية من طراز "إل 76" محملة بأفراد ومعدات عسكرية في مطار ألما آتا... فيديو
10:28 GMT
في سياق متصل، أمر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، الجيش بإطلاق النار على المسلحين دون سابق إنذار.
وأعلنت السلطات الكازاخستانية، اليوم الجمعة، عن فرضها أعلى مستوى للتهديد الإرهابي في أنحاء البلاد كافة، وذلك بعد أيام من اندلاع احتجاجات في المناطق الغربية من كازاخستان على خلفية قرار حكومي برفع أسعار الغاز، ورغم إعلان الحكومة أنها ستعيد النظر في قرارها بعد حدوث التظاهرات، إلا أن المظاهرات لم تهدأ بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد.
وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون الكازاخستانية تمكنت من السيطرة بشكل كامل على مطار ألما آتا.
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