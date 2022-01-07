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تعيين أول امرأة في تاريخ باكستان قاضية بالمحكمة العليا
تعيين أول امرأة في تاريخ باكستان قاضية بالمحكمة العليا
عُينت لأول مرة في تاريخ باكستان امرأة قاضية في المحكمة العليا، إذ أصبحت عائشة ملك أول قاضية تنال هذا المنصب القضائي الرفيع. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T09:15+0000
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وبحسب صحيفة "جيو نيوز" الباكستانية، فقد "وافقت اللجنة القضائية الباكستانية برئاسة كلزار أحمد كبير القضاة، على ترشيح القاضية عائشة ملك لمنصب قاضية في المحكمة العليا بأغلبية 5 أصوات مقابل 4".وأضافت أنه "أرسل طلب الموافقة النهائية على تعيين القاضية عائشة ملك إلى اللجنة القضائية بالبرلمان".وكانت عائشة ملك قاضية في المحكمة العليا في مدينة لاهور الواقعة في إقليم البنجاب شرقي باكستان.والمحكمة العليا في باكستان هي أعلى محكمة في التسلسل الهرمي القضائي في البلاد.
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تعيين أول امرأة في تاريخ باكستان قاضية بالمحكمة العليا

09:15 GMT 07.01.2022
© REUTERSعلم باكستان
علم باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS
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عُينت لأول مرة في تاريخ باكستان امرأة قاضية في المحكمة العليا، إذ أصبحت عائشة ملك أول قاضية تنال هذا المنصب القضائي الرفيع.
وبحسب صحيفة "جيو نيوز" الباكستانية، فقد "وافقت اللجنة القضائية الباكستانية برئاسة كلزار أحمد كبير القضاة، على ترشيح القاضية عائشة ملك لمنصب قاضية في المحكمة العليا بأغلبية 5 أصوات مقابل 4".

وأضافت أنه "أرسل طلب الموافقة النهائية على تعيين القاضية عائشة ملك إلى اللجنة القضائية بالبرلمان".
وأشارت اللجنة إلى أنه "ستكون أول قاضية في المحكمة العليا في التاريخ القضائي لباكستان بعد إقرار تعيينها".
وكانت عائشة ملك قاضية في المحكمة العليا في مدينة لاهور الواقعة في إقليم البنجاب شرقي باكستان.
والمحكمة العليا في باكستان هي أعلى محكمة في التسلسل الهرمي القضائي في البلاد.
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