ستولتنبرغ: مستعدون للانخراط في حوار مع روسيا بطريقة عادلة ومتزنة

أمستردام- سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو): "نأسف لعدم تخفيض روسيا من تصعيدها ومستعدون لمناقشة مباعث قلقها وإيجاد طريقة للمضي قدما"، متهما روسيا بالاستمرار في زيادة حجم قواتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا.وأوضح أيضا أن واشنطن أكدت أنه لن يكون هناك قرار حول أمن أوروبا دون تواجد الأوروبيين على الطاولة، مُرحّبا بالمحادثات الأخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا حول التطورات في شرق أوكرانيا.وجدد ستولتنبرغ تأكيده أن "أي أعمال عدائية روسية ضد أوكرانيا سيكون لها عواقب جدية وثمنا باهظا".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجودها العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
اتهم الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، روسيا بالاستمرار في حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا، ومبديا في الوقت نفسه استعداده لمناقشة مباعث قلق روسيا حول الأمن.
أمستردام- سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو): "نأسف لعدم تخفيض روسيا من تصعيدها ومستعدون لمناقشة مباعث قلقها وإيجاد طريقة للمضي قدما"، متهما روسيا بالاستمرار في زيادة حجم قواتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا.
وتابع: "هذا يرسل رسالة بأن هناك خطر جدي لحدوث صراع مسلح في أوروبا"، مضيفا: "مستعدون للانخراط والحوار مع روسيا بطريقة متزنه وعادلة"، مشيرا إلى أن أمام موسكو فرصة "لتثبت صدق نيتها في الحوار خلال الأسابيع القادمة".
وأوضح أيضا أن واشنطن أكدت أنه لن يكون هناك قرار حول أمن أوروبا دون تواجد الأوروبيين على الطاولة، مُرحّبا بالمحادثات الأخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا حول التطورات في شرق أوكرانيا.
وجدد ستولتنبرغ تأكيده أن "أي أعمال عدائية روسية ضد أوكرانيا سيكون لها عواقب جدية وثمنا باهظا".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجودها العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.