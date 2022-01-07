https://arabic.sputniknews.com/20220107/قناة-عبرية-تكشف-عن-سلاح-فلسطيني-جديد-تمكن-من-تركيع-إسرائيل-1055061313.html

قناة عبرية تكشف عن سلاح فلسطيني جديد تمكن من "تركيع" إسرائيل

قناة عبرية تكشف عن سلاح فلسطيني جديد تمكن من "تركيع" إسرائيل

كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن سلاح فلسطيني جديد تمكن من "تركيع" إسرائيل. 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T11:18+0000

2022-01-07T11:18+0000

2022-01-07T11:18+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104404/52/1044045234_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_9088921f67a7432fae603fdf2ae48e9c.jpg

ونشرت القناة العبرية الـ13، صباح اليوم الجمعة، تقريرا مصورا أكدت من خلاله أن الفلسطينيين استخدموا سلاحا جديدا سبب "تركيع وخضوع" إسرائيل أمامه.وأكدت القناة أن الفلسطينيين حققوا انتصارا لم يسبق له مثيل، عقب رضوخ السلطات الإسرائيلية لمطالب الأسير الفلسطيني، هشام أبو هواش والإفراج عنه، وذلك بعد تهديدات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة برد قاس في حال مقتله، خلال إضرابه عن الطعام، رفضا لاعتقاله الإداري.وأوضحت القناة أن "معركة الوعي" هو السلاح الفلسطيني الجديد الذي فرضه الفلسطينيون على السلطات الإسرائيلية، أو سلاح الإضراب عن الطعام قد استخدم لإخضاع إسرائيل، مشيرة إلى أنه يمكن أن يسبب حرجا لإسرائيل، في الفترة المقبلة.وأوضحت القناة أن هذا السلاح الجديد يأتي بعد الكشف عن هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي الشديد الحراسة، في السادس من شهر سبتمبر/أيلول الماضي.وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أكد، أول أمس، أن اتفاقا جرى بشأن قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 141 يوما، وهذا الاتفاق يقضي بالإفراج عنه في السادس والعشرين من فبراير/شباط المقبل.وعانى الأسير الفلسطيني أبو هواش في الفترة الأخيرة من إضرابه عن الطعام من وضع صحي حرج للغاية، حيث تعرض لغيبوبة متقطعة، فيما عانى من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات.

https://arabic.sputniknews.com/20220104/الأسير-أبو-هواش-ينهي-إضرابه-عن-الطعام-بعد-موافقة-إسرائيل-على-إنهاء-اعتقاله-1054945099.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم