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https://arabic.sputniknews.com/20220107/كازاخستان-وجود-أجانب-يتحدثون-اللغة-العربية-بين-المصابين-في-المستشفيات-1055068262.html
كازاخستان: وجود أجانب يتحدثون اللغة العربية بين المصابين في المستشفيات
كازاخستان: وجود أجانب يتحدثون اللغة العربية بين المصابين في المستشفيات
أعلنت السلطات الكازاخستانية عن وجود أجانب يتحدثون باللغة العربية بين المتظاهرين المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T14:22+0000
2022-01-07T14:22+0000
العالم
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وصرح بذلك مدير مركز البحوث التطبيقية "Talap"، رحيم أوشاكباييف، على الهواء في إحدى القنوات المحلية.في غضون ذلك، أفادت الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية بأن "قادة الدول الثلاث حددوا المهمة الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، وهي منع تسلل العصابات إلى كازاخستان من خارج الحدود".وجاء في بيان لها: "فيما يتعلق بموضوع أنشطة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، أكد القادة خلال محادثاتهم أن إحدى مهام القوات الرئيسية هي منع تغلغل تشكيلات العصابات إلى كازاخستان من الخارج".وأكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، في وقت سابق، وصول قوات روسية ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للمنظمة إلى كازاخستان وبدء تنفيذها المهام المنوطة بها.أكد الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، أن ألما آتا تعرضت وحدها للهجوم من قبل 20 ألف مسلح؛ مشدداً على أن العملية ضد الإرهاب في كازاخستان ستستمر حتى القضاء عليهم.وقال توكاييف خلال كلمة موجهة للشعب الكازاخستاني: "من المهم أن نفهم سبب "غفلان" الدولة للاستعدادات السرية للهجمات الإرهابية من قبل الخلايا النائمة للمسلحين. تعرضت ألما آتا وحدها للهجوم من قبل 20 ألف مسلح".
https://arabic.sputniknews.com/20220107/توكاييف-ألما-آتا-تعرضت-وحدها-للهجوم-من-قبل-20-ألف-مسلح-1055059320.html
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العالم

كازاخستان: وجود أجانب يتحدثون اللغة العربية بين المصابين في المستشفيات

14:22 GMT 07.01.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
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أعلنت السلطات الكازاخستانية عن وجود أجانب يتحدثون باللغة العربية بين المتظاهرين المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات.
وصرح بذلك مدير مركز البحوث التطبيقية "Talap"، رحيم أوشاكباييف، على الهواء في إحدى القنوات المحلية.
في غضون ذلك، أفادت الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية بأن "قادة الدول الثلاث حددوا المهمة الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، وهي منع تسلل العصابات إلى كازاخستان من خارج الحدود".
وجاء في بيان لها: "فيما يتعلق بموضوع أنشطة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، أكد القادة خلال محادثاتهم أن إحدى مهام القوات الرئيسية هي منع تغلغل تشكيلات العصابات إلى كازاخستان من الخارج".
وأوضح البيان أن "هذا ضروري حتى يتمكن شعب كازاخستان نفسه، من حل مشاكله الداخلية بشكل مستقل".
وأكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، في وقت سابق، وصول قوات روسية ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للمنظمة إلى كازاخستان وبدء تنفيذها المهام المنوطة بها.
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
توكاييف: ألما آتا تعرضت وحدها للهجوم من قبل 20 ألف مسلح
10:22 GMT
أكد الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، أن ألما آتا تعرضت وحدها للهجوم من قبل 20 ألف مسلح؛ مشدداً على أن العملية ضد الإرهاب في كازاخستان ستستمر حتى القضاء عليهم.
وقال توكاييف خلال كلمة موجهة للشعب الكازاخستاني: "من المهم أن نفهم سبب "غفلان" الدولة للاستعدادات السرية للهجمات الإرهابية من قبل الخلايا النائمة للمسلحين. تعرضت ألما آتا وحدها للهجوم من قبل 20 ألف مسلح".
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