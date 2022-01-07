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https://arabic.sputniknews.com/20220107/محرضو-أعمال-الشغب-في-كازاخستان-يعترفون-بتعاطي-المنشطات-والدعم-المالي-1055068735.html
محرضو أعمال الشغب في كازاخستان يعترفون "بتعاطي المنشطات والدعم المالي"
محرضو أعمال الشغب في كازاخستان يعترفون "بتعاطي المنشطات والدعم المالي"
جُرح أكثر من 60 شخصًا خلال أعمال الشغب التي اندلعت في مدينة شيمكنت في كازاخستان، واستقر الوضع في المدينة حاليًا. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T14:33+0000
2022-01-07T14:33+0000
أعمال شغب
كازاخستان
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وقال المحرضون المحتجزون لدى السلطات إنهم "تلقوا أموالاً مقابل المشاركة في أعمال الشغب، كما وزعوا مشروبات طاقة وفقدوا السيطرة على أنفسهم بسببها"، حسبما ذكرت قناة "خبر 24" التلفزيونية، نقلاً عن السلطات المحلية.وقال النائب الأول لرئيس إدارة المدينة، شينغييس موكان، اليوم الجمعة، على الهواء في قناة "خبر 24" التلفزيونية: "الآن يتم اعتقال المحرضين، يقولون إنهم حصلوا على أموال، كما وزعوا مشروبات طاقة والتي من خلالها فقدوا السيطرة على أنفسهم".وأضاف: "الآن كل شيء هادئ في المدينة، لا داعي للقلق".وألقت وزارة الداخلية في كازاخستان القبض على أكثر من 3 آلاف شخص خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد.وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، نقلا عن الوزارة الداخلية الكازاخستانية أن 26 مسلحًا قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن.وأضافت وزارة الداخلية أن 18 مسلحا آخرين أصيبوا، بحسب ما أفادت قناة "خبر 24" التي تديرها الدولة.
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أعمال شغب, كازاخستان

محرضو أعمال الشغب في كازاخستان يعترفون "بتعاطي المنشطات والدعم المالي"

14:33 GMT 07.01.2022
© zakon.kzالمتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار
المتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© zakon.kz
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جُرح أكثر من 60 شخصًا خلال أعمال الشغب التي اندلعت في مدينة شيمكنت في كازاخستان، واستقر الوضع في المدينة حاليًا.
وقال المحرضون المحتجزون لدى السلطات إنهم "تلقوا أموالاً مقابل المشاركة في أعمال الشغب، كما وزعوا مشروبات طاقة وفقدوا السيطرة على أنفسهم بسببها"، حسبما ذكرت قناة "خبر 24" التلفزيونية، نقلاً عن السلطات المحلية.
وقال النائب الأول لرئيس إدارة المدينة، شينغييس موكان، اليوم الجمعة، على الهواء في قناة "خبر 24" التلفزيونية: "الآن يتم اعتقال المحرضين، يقولون إنهم حصلوا على أموال، كما وزعوا مشروبات طاقة والتي من خلالها فقدوا السيطرة على أنفسهم".
وأضاف: "الآن كل شيء هادئ في المدينة، لا داعي للقلق".
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11:54 GMT
وألقت وزارة الداخلية في كازاخستان القبض على أكثر من 3 آلاف شخص خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد.
وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، نقلا عن الوزارة الداخلية الكازاخستانية أن 26 مسلحًا قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن.
وأضافت وزارة الداخلية أن 18 مسلحا آخرين أصيبوا، بحسب ما أفادت قناة "خبر 24" التي تديرها الدولة.
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