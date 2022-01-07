محرضو أعمال الشغب في كازاخستان يعترفون "بتعاطي المنشطات والدعم المالي"

وقال المحرضون المحتجزون لدى السلطات إنهم "تلقوا أموالاً مقابل المشاركة في أعمال الشغب، كما وزعوا مشروبات طاقة وفقدوا السيطرة على أنفسهم بسببها"، حسبما ذكرت قناة "خبر 24" التلفزيونية، نقلاً عن السلطات المحلية.وقال النائب الأول لرئيس إدارة المدينة، شينغييس موكان، اليوم الجمعة، على الهواء في قناة "خبر 24" التلفزيونية: "الآن يتم اعتقال المحرضين، يقولون إنهم حصلوا على أموال، كما وزعوا مشروبات طاقة والتي من خلالها فقدوا السيطرة على أنفسهم".وأضاف: "الآن كل شيء هادئ في المدينة، لا داعي للقلق".وألقت وزارة الداخلية في كازاخستان القبض على أكثر من 3 آلاف شخص خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد.وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، نقلا عن الوزارة الداخلية الكازاخستانية أن 26 مسلحًا قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن.وأضافت وزارة الداخلية أن 18 مسلحا آخرين أصيبوا، بحسب ما أفادت قناة "خبر 24" التي تديرها الدولة.
جُرح أكثر من 60 شخصًا خلال أعمال الشغب التي اندلعت في مدينة شيمكنت في كازاخستان، واستقر الوضع في المدينة حاليًا.
وقال المحرضون المحتجزون لدى السلطات إنهم "تلقوا أموالاً مقابل المشاركة في أعمال الشغب، كما وزعوا مشروبات طاقة وفقدوا السيطرة على أنفسهم بسببها"، حسبما ذكرت قناة "خبر 24" التلفزيونية، نقلاً عن السلطات المحلية.
وقال النائب الأول لرئيس إدارة المدينة، شينغييس موكان، اليوم الجمعة، على الهواء في قناة "خبر 24" التلفزيونية: "الآن يتم اعتقال المحرضين، يقولون إنهم حصلوا على أموال، كما وزعوا مشروبات طاقة والتي من خلالها فقدوا السيطرة على أنفسهم".
وأضاف: "الآن كل شيء هادئ في المدينة، لا داعي للقلق".