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مقتل 7 رجال شرطة حصيلة اضطرابات كازاخستان واعتقال أكثر من 100 شخص في ألما آتا
مقتل 7 رجال شرطة حصيلة اضطرابات كازاخستان واعتقال أكثر من 100 شخص في ألما آتا
كشفت وزارة الداخلية في كازاخستان، اليوم الجمعة، عن مقتل 7 من أفرادها خلال الاضطرابات الأمنية الجارية في البلاد، فيما نقلت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 100 شخص... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T18:25+0000
2022-01-07T18:25+0000
أعمال شغب
كازاخستان
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فيما أشارت قناة "خبر 24" المحلية، أن "الشرطة نفذت عملية أمنية في ألما آتا وألقت القبض على أكثر من 100 شخص.وبيّنت أن "القوات الأمنية مستمرة في مصادرة أسلحة نارية في عدة مناطق في المدينة".وذكرت القناة التلفزيونية الحكومية في وقت سابق أن "أكثر من ألف شخص في كازاخستان عانوا من أعمال الشغب، وتم نقل عدة مئات إلى المستشفيات، والعشرات إلى العناية المركزة".وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، نقلته قناة خبر 24 الحكومية، إن "أكثر من ألف شخص في مناطق مختلفة من كازاخستان أصيبوا بجروح نتيجة أعمال الشغب، منها 400 نقلوا إلى المستشفى و62 في العناية المركزة".وجاء في البيان أن "أكثر من 10 من العاملين في المجال الطبي عانوا من أفعال المجرمين".وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد، إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان على مضاعفة أسعار الغاز.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/الكنيسة-الروسية-في-دمشق-تحتفل-بالميلاد-المجيد-1055070864.html
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أعمال شغب, كازاخستان

مقتل 7 رجال شرطة حصيلة اضطرابات كازاخستان واعتقال أكثر من 100 شخص في ألما آتا

18:25 GMT 07.01.2022
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الوضع في كازخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
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كشفت وزارة الداخلية في كازاخستان، اليوم الجمعة، عن مقتل 7 من أفرادها خلال الاضطرابات الأمنية الجارية في البلاد، فيما نقلت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 100 شخص اعتقلوا خلال عملية أمنية في مدينة ألما آتا كبرى مدن كازاخستان.
فيما أشارت قناة "خبر 24" المحلية، أن "الشرطة نفذت عملية أمنية في ألما آتا وألقت القبض على أكثر من 100 شخص.
وبيّنت أن "القوات الأمنية مستمرة في مصادرة أسلحة نارية في عدة مناطق في المدينة".
وذكرت القناة التلفزيونية الحكومية في وقت سابق أن "أكثر من ألف شخص في كازاخستان عانوا من أعمال الشغب، وتم نقل عدة مئات إلى المستشفيات، والعشرات إلى العناية المركزة".
الكنيسة الروسية بدمشق تحتفل بالميلاد المجيد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
الكنيسة الروسية في دمشق تحتفل بالميلاد المجيد
15:15 GMT
وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، نقلته قناة خبر 24 الحكومية، إن "أكثر من ألف شخص في مناطق مختلفة من كازاخستان أصيبوا بجروح نتيجة أعمال الشغب، منها 400 نقلوا إلى المستشفى و62 في العناية المركزة".
وجاء في البيان أن "أكثر من 10 من العاملين في المجال الطبي عانوا من أفعال المجرمين".
وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد، إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان على مضاعفة أسعار الغاز.
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