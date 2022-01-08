أمين عام الأمم المتحدة لـ"البرهان": ملتزمون بدعم الفترة الانتقالية في السودان وصولا للانتخابات

ووفقا لبيان نشره مجلس السيادة الانتقالي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد تم خلال الاتصال التأكيد على التزام المنظمة الدولية بدعم الفترة الانتقالية حتى الوصول للانتخابات.وأوضح البيان أن رئيس مجلس السيادة السوداني قد أطلع الأمين العام للأمم المتحدة على "تطورات الأوضاع في البلاد، والجهود التي يبذلها شركاء المرحلة الانتقالية من أجل العبور بعملية الانتقال نحو التحول الديمقراطي والحكم الرشيد".ولفت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد على "اهتمام المنظمة الدولية باستقرار الفترة الانتقالية وتشجيع الحوار بين كافة الأطراف السودانية لضمان الانتقال السلس الذي يفضي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني".ووفقا للبيان، فقد اتفق الطرفان (البرهان وغوتيريش) على "ضرورة استكمال هياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية والإسراع في تشكيل حكومة مدنية تعمل على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة".ويشهد السودان أزمة سياسية على وقع احتجاجات متواصلة عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وانفراد البرهان بالسلطة، وهو ما يرفضه المحتجون الذين يطالبون بتنحي المكون العسكري عن السلطة في السودان نهائيا.
تلقى رئيس مجلس السيادة الاتتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
ووفقا لبيان نشره مجلس السيادة الانتقالي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد تم خلال الاتصال التأكيد على التزام المنظمة الدولية بدعم الفترة الانتقالية حتى الوصول للانتخابات.
وأوضح البيان أن رئيس مجلس السيادة السوداني قد أطلع الأمين العام للأمم المتحدة على "تطورات الأوضاع في البلاد، والجهود التي يبذلها شركاء المرحلة الانتقالية من أجل العبور بعملية الانتقال نحو التحول الديمقراطي والحكم الرشيد".
ولفت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد على "اهتمام المنظمة الدولية باستقرار الفترة الانتقالية وتشجيع الحوار بين كافة الأطراف السودانية لضمان الانتقال السلس الذي يفضي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني".
ووفقا للبيان، فقد اتفق الطرفان (البرهان وغوتيريش) على "ضرورة استكمال هياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية والإسراع في تشكيل حكومة مدنية تعمل على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة".
ويشهد السودان أزمة سياسية على وقع احتجاجات متواصلة عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وانفراد البرهان بالسلطة، وهو ما يرفضه المحتجون الذين يطالبون بتنحي المكون العسكري عن السلطة في السودان نهائيا.