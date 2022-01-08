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أمين عام الأمم المتحدة لـ"البرهان": ملتزمون بدعم الفترة الانتقالية في السودان وصولا للانتخابات
أمين عام الأمم المتحدة لـ"البرهان": ملتزمون بدعم الفترة الانتقالية في السودان وصولا للانتخابات
تلقى رئيس مجلس السيادة الاتتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T07:40+0000
2022-01-08T07:40+0000
الأمين العام للأمم المتحدة
السودان
عبد الفتاح البرهان
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ووفقا لبيان نشره مجلس السيادة الانتقالي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد تم خلال الاتصال التأكيد على التزام المنظمة الدولية بدعم الفترة الانتقالية حتى الوصول للانتخابات.وأوضح البيان أن رئيس مجلس السيادة السوداني قد أطلع الأمين العام للأمم المتحدة على "تطورات الأوضاع في البلاد، والجهود التي يبذلها شركاء المرحلة الانتقالية من أجل العبور بعملية الانتقال نحو التحول الديمقراطي والحكم الرشيد".ولفت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد على "اهتمام المنظمة الدولية باستقرار الفترة الانتقالية وتشجيع الحوار بين كافة الأطراف السودانية لضمان الانتقال السلس الذي يفضي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني".ووفقا للبيان، فقد اتفق الطرفان (البرهان وغوتيريش) على "ضرورة استكمال هياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية والإسراع في تشكيل حكومة مدنية تعمل على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة".ويشهد السودان أزمة سياسية على وقع احتجاجات متواصلة عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وانفراد البرهان بالسلطة، وهو ما يرفضه المحتجون الذين يطالبون بتنحي المكون العسكري عن السلطة في السودان نهائيا.
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الأمين العام للأمم المتحدة, السودان, عبد الفتاح البرهان

أمين عام الأمم المتحدة لـ"البرهان": ملتزمون بدعم الفترة الانتقالية في السودان وصولا للانتخابات

07:40 GMT 08.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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تلقى رئيس مجلس السيادة الاتتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
ووفقا لبيان نشره مجلس السيادة الانتقالي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد تم خلال الاتصال التأكيد على التزام المنظمة الدولية بدعم الفترة الانتقالية حتى الوصول للانتخابات.
وأوضح البيان أن رئيس مجلس السيادة السوداني قد أطلع الأمين العام للأمم المتحدة على "تطورات الأوضاع في البلاد، والجهود التي يبذلها شركاء المرحلة الانتقالية من أجل العبور بعملية الانتقال نحو التحول الديمقراطي والحكم الرشيد".
ولفت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد على "اهتمام المنظمة الدولية باستقرار الفترة الانتقالية وتشجيع الحوار بين كافة الأطراف السودانية لضمان الانتقال السلس الذي يفضي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني".
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ووفقا للبيان، فقد اتفق الطرفان (البرهان وغوتيريش) على "ضرورة استكمال هياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية والإسراع في تشكيل حكومة مدنية تعمل على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة".
ويشهد السودان أزمة سياسية على وقع احتجاجات متواصلة عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وانفراد البرهان بالسلطة، وهو ما يرفضه المحتجون الذين يطالبون بتنحي المكون العسكري عن السلطة في السودان نهائيا.
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