https://arabic.sputniknews.com/20211206/الأمم-المتحدة-السودان-يشهد-أسوأ-أزمة-إنسانية-منذ-عقد-بحلول-العام-المقبل-1053624971.html

الأمم المتحدة: السودان يشهد أسوأ أزمة إنسانية منذ عقد بحلول العام المقبل

الأمم المتحدة: السودان يشهد أسوأ أزمة إنسانية منذ عقد بحلول العام المقبل

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من احتياج 30% من سكان السودان إلى مساعدات إنسانية بحلول العام المقبل، قائلة إنه المعدل "الأعلى منذ عقد". 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T12:36+0000

2021-12-06T12:36+0000

2021-12-06T12:36+0000

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وألقت المنظمة في تقرير لها، باللوم على الأزمة الاقتصادية في السودان والجائحة والفيضانات والأمراض، إلى جانب استضافة السودان، وهو أحد أفقر دول العالم، ملايين اللاجئين والنازحين، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إن 14.3 مليون من سكان السودان البالغ عددهم 47.9 مليون، بما في ذلك المواطنون واللاجئون، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية العام المقبل.ويزيد هذا الرقم بنحو 800 ألف شخص عن العام الجاري، وفقا للتقرير الذي قال أيضا إن عدد الأشخاص المحتاجين في السودان خلال عام 2022 سيكون "الأعلى على مدار عقد من الزمان".أكثر من نصف "السكان المستضعفين" هم من النساء والأطفال، ويوجد في السودان ما يقرب من 3 ملايين نازح بعد عقود من الصراع، بما في ذلك من سكان منطقة دارفور الغربية وجنوب السودان.

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