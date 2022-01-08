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https://arabic.sputniknews.com/20220108/أنباء-عن-اختفاء-القنصل-الأردني-في-كازاخستان-والخارجية-ترد-1055094858.html
أنباء عن اختفاء القنصل الأردني في كازاخستان والخارجية ترد
أنباء عن اختفاء القنصل الأردني في كازاخستان والخارجية ترد
تناقلت وسائل إعلام مختلفة أنباء عن انقطاع الاتصال واختفاء القنصل الأردني في كازاخستان عدي مازن الحديد، وذلك على خلفية الاحتجاجات والاضطرابات التي اندلعت أخيرا... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T11:52+0000
2022-01-08T11:52+0000
2022-01-08T11:52+0000
الأردن
كازاخستان
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وحسب وكالة "عمون"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول، إن المستشار الدبلوماسي الأردني القائم بأعمال القنصلية في السفارة الأردنية في كازاخستان عدي مازن الحديد بصحة جيدة وبخير.وأضاف أبو الفول أن مركز عمليات الوزارة يقوم بشكل مستمر ويوميا بمتابعة أوضاع الأردنيين المقيمين في كازاخستان بشكل مباشر خلال أحداث الاحتجاجات.وأشار الى أن السفارة الأردنية في كازاخستان تمكنت من التواصل مع 200 طالب أردني، يومي الخميس والجمعة، من خلال الهواتف الأرضية بسبب انقطاع الاتصال عبر شبكة الإنترنت.وأوضح أن عدد الأردنيين في كازاخستان يبلغ نحو 800 أردني منهم 600 طالب موزعين على عدة مناطق.ووفقا لـ"عمون"، كان أقارب الدبلوماسي الأردني قد صرحوا بأن التواصل مع ابنهم وأسرته في كازاخستان قد انقطع.وتشهد كازاخستان تظاهرات عنيفة، منذ الأحد الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الغاز، صاحبها أعمال شغب واضطرابات أدت لسقوط قتلى وجرحى.
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الأردن, كازاخستان
أنباء عن اختفاء القنصل الأردني في كازاخستان والخارجية ترد
تناقلت وسائل إعلام مختلفة أنباء عن انقطاع الاتصال واختفاء القنصل الأردني في كازاخستان عدي مازن الحديد، وذلك على خلفية الاحتجاجات والاضطرابات التي اندلعت أخيرا في ألما آتا.
و
حسب وكالة "عمون"
، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول، إن المستشار الدبلوماسي الأردني القائم بأعمال القنصلية في السفارة الأردنية في كازاخستان عدي مازن الحديد بصحة جيدة وبخير.
وأضاف أبو الفول أن مركز عمليات الوزارة يقوم بشكل مستمر ويوميا بمتابعة أوضاع الأردنيين المقيمين في كازاخستان بشكل مباشر خلال أحداث الاحتجاجات.
وأشار الى أن السفارة الأردنية في كازاخستان تمكنت من التواصل مع 200 طالب أردني، يومي الخميس والجمعة، من خلال الهواتف الأرضية بسبب انقطاع الاتصال عبر شبكة الإنترنت.
وأوضح أن عدد الأردنيين في كازاخستان يبلغ نحو 800 أردني منهم 600 طالب موزعين على عدة مناطق.
ووفقا لـ"عمون"، كان أقارب الدبلوماسي الأردني قد صرحوا بأن التواصل مع ابنهم وأسرته في كازاخستان قد انقطع.
وتشهد
كازاخستان
تظاهرات عنيفة، منذ الأحد الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الغاز، صاحبها أعمال شغب واضطرابات أدت لسقوط قتلى وجرحى.