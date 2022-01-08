https://arabic.sputniknews.com/20220108/إلهام-شاهين-ترد-لأول-مرة-على-فيديو-صلاتها-دون-حجاب-فيديو-1055089992.html

إلهام شاهين ترد لأول مرة على فيديو صلاتها دون حجاب... فيديو

إلهام شاهين ترد لأول مرة على فيديو صلاتها دون حجاب... فيديو

علقت الفنانة إلهام شاهين، لأول مرة، على الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لها وهي تصلي الجنازة على جثمان الراحلة مها أبو عوف، من دون حجاب. 08.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-08T09:55+0000

2022-01-08T09:55+0000

2022-01-08T09:55+0000

أخبار الفنانين في مصر

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وقالت إلهام شاهين، في تصريحات مع برنامج "كلام الناس" المعروض على قناة "MBC مصر": "الطرحة سقطتدون أن تأخذ بالها"، مشيرة إلى أنها رفعتها بعد أن أدركت الموقف.وظهرت إلهام شاهين، وهي تصلي في جنازة الفنانة مها أبو عوف بدون ارتداء حجاب، وقامت بالركوع.وتم تشييع جثمان مها أبو عوف من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالح بعد صلاة ظهر الخميس الماضي، بحضور نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ودنيا سمير غانم وإلهام شاهين ومنير مكرم والمخرج يسري نصر الله والمنتج محمد العدل.وتوفيت، مها أبو عوف، صباح اليوم الخميس، داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 65 عاما.وعانت أبو عوف من مرض السرطان على مدار الفترة الماضية، حيث أصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، حتى فارقت الحياة قبل دقائق من الآن، بحسب وسائل إعلام محلية.وكان آخر أعمال الفنانة المصرية مشاركتها في مسلسل "الحرير المخملي"، والذي عرض خلال الأشهر الماضية.ولدت مها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1956، وتخرجت في الجامعة الأمريكية في القاهرة قبل أن تنضم مع أخواتها منى وميرفت ومنال لفرقة (فور إم) التي شكلها شقيقهن عزت أبو عوف نهاية حقبة السبعينات.تزوجت لفترة قصيرة من الفنان عمر خورشيد قبل وفاته في حادث مروري عام 1981، ثم تزوجت بعد ذلك وأنجبت ابنها الوحيد شريف.

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أخبار الفنانين في مصر