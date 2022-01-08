الجيش اليمني يعلن إعطاب 7 عربات لـ"أنصار الله" بعد غارات جوية على محافظة حجة

القاهرة، 8 يناير – سبوتنيك. أكد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت 7 عربات عسكرية وتجمعات وتحصينات لجماعة "أنصار الله"، في مديرية مستبأ (شمال حَجَّة) ومزارع الجر في مديرية عَبْس (شمال غربي حَجَّة).وذكر المركز الإعلامي أن العربات التي أعطبتها الغارات الجوية للتحالف العربي، اليوم، تحمل أكثر من 12 عنصرا من الحوثيين، ومدفعا وعيار 50 مم، وآخر 23 مم، بالإضافة إلى تجمعات متفرقة وتحصينات لهم في مديريتي مستبأ وعَبْس.ويشار إلى أن الغارات الجوية للتحالف العربي تأتي غداة إعلان الجيش اليمني مقتل وإصابة مسلحين من جماعة "أنصار الله"، وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لهم في قصف مدفعي لقواته، وغارات لطيران التحالف العربي على مديرية عَبْس شمال غربي حَجَّة.وتستمر منذ العام 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء، أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم السبت، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله"، إثر غارات جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية على محافظة حَجَّة شمال غربي اليمن.
القاهرة، 8 يناير – سبوتنيك. أكد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت 7 عربات عسكرية وتجمعات وتحصينات لجماعة "أنصار الله"، في مديرية مستبأ (شمال حَجَّة) ومزارع الجر في مديرية عَبْس (شمال غربي حَجَّة).
وذكر المركز الإعلامي أن العربات التي أعطبتها الغارات الجوية للتحالف العربي، اليوم، تحمل أكثر من 12 عنصرا من الحوثيين، ومدفعا وعيار 50 مم، وآخر 23 مم، بالإضافة إلى تجمعات متفرقة وتحصينات لهم في مديريتي مستبأ وعَبْس.
ويشار إلى أن الغارات الجوية للتحالف العربي تأتي غداة إعلان الجيش اليمني مقتل وإصابة مسلحين من جماعة "أنصار الله"، وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لهم في قصف مدفعي لقواته، وغارات لطيران التحالف العربي على مديرية عَبْس شمال غربي حَجَّة.
وتستمر منذ العام 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء، أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.