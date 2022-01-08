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https://arabic.sputniknews.com/20220108/الجيش-اليمني-يعلن-إعطاب-7-عربات-لـأنصار-الله-بعد-غارات-جوية-على-محافظة-حجة-1055109570.html
الجيش اليمني يعلن إعطاب 7 عربات لـ"أنصار الله" بعد غارات جوية على محافظة حجة
الجيش اليمني يعلن إعطاب 7 عربات لـ"أنصار الله" بعد غارات جوية على محافظة حجة
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم السبت، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله"، إثر غارات جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية على محافظة... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T17:41+0000
2022-01-08T17:41+0000
العالم العربي
اليمن
التحالف العربي
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القاهرة، 8 يناير – سبوتنيك. أكد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت 7 عربات عسكرية وتجمعات وتحصينات لجماعة "أنصار الله"، في مديرية مستبأ (شمال حَجَّة) ومزارع الجر في مديرية عَبْس (شمال غربي حَجَّة).وذكر المركز الإعلامي أن العربات التي أعطبتها الغارات الجوية للتحالف العربي، اليوم، تحمل أكثر من 12 عنصرا من الحوثيين، ومدفعا وعيار 50 مم، وآخر 23 مم، بالإضافة إلى تجمعات متفرقة وتحصينات لهم في مديريتي مستبأ وعَبْس.ويشار إلى أن الغارات الجوية للتحالف العربي تأتي غداة إعلان الجيش اليمني مقتل وإصابة مسلحين من جماعة "أنصار الله"، وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لهم في قصف مدفعي لقواته، وغارات لطيران التحالف العربي على مديرية عَبْس شمال غربي حَجَّة.وتستمر منذ العام 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء، أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/القوات-اليمنية-المشتركة-تستعيد-أولى-مناطق-محافظة-البيضاء-من-سيطرة-جماعة-أنصار-الله-1055095108.html
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العالم العربي, اليمن, التحالف العربي

الجيش اليمني يعلن إعطاب 7 عربات لـ"أنصار الله" بعد غارات جوية على محافظة حجة

17:41 GMT 08.01.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministryجنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministry
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم السبت، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله"، إثر غارات جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية على محافظة حَجَّة شمال غربي اليمن.
القاهرة، 8 يناير – سبوتنيك. أكد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت 7 عربات عسكرية وتجمعات وتحصينات لجماعة "أنصار الله"، في مديرية مستبأ (شمال حَجَّة) ومزارع الجر في مديرية عَبْس (شمال غربي حَجَّة).
الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
القوات اليمنية المشتركة تستعيد أولى مناطق محافظة البيضاء من سيطرة جماعة "أنصار الله"
12:02 GMT
وذكر المركز الإعلامي أن العربات التي أعطبتها الغارات الجوية للتحالف العربي، اليوم، تحمل أكثر من 12 عنصرا من الحوثيين، ومدفعا وعيار 50 مم، وآخر 23 مم، بالإضافة إلى تجمعات متفرقة وتحصينات لهم في مديريتي مستبأ وعَبْس.
ويشار إلى أن الغارات الجوية للتحالف العربي تأتي غداة إعلان الجيش اليمني مقتل وإصابة مسلحين من جماعة "أنصار الله"، وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لهم في قصف مدفعي لقواته، وغارات لطيران التحالف العربي على مديرية عَبْس شمال غربي حَجَّة.
وتستمر منذ العام 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء، أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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