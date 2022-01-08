الخارجية المصرية: ندعم التحرك الأممي لتحقيق الاستقرار في السودان

جاء هذا في بيان رسمي نشرته وزارة الخارجية المصرية على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقال البيان إن مصر تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان، وفي هذا الإطار تدعم مصر التحرك الأُممي الحالي الهادف لتحقيق الاستقرار في السودان.وأشار البيان إلى أن تحرك الأمم المتحدة يأتي من خلال تفعيل الحوار بين الأطراف السودانية، الأمر الذي من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة، والحيلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى.وناشدت القاهرة الأطراف كافة للعمل على اختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي جديد وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن.وعبرت الوزارة عن "استعداد مصر لدعم هذه الحكومة بكافة السُبُل الممكنة، مشددة على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزء من أمن واستقرار مصر والمنطقة".وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس البعثة الأممية في السودان، فولكر بريتس، إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية من أجل الاتفاق على مخرج من الأزمة السياسية الحالية.وأكد رئيس البعثة الأممية أن العملية تشمل الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسوية ولجان المقاومة.