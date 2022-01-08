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السعودية تعلن بدء حملة لتطعيم فئة من المجتمع الأيام المقبلة
السعودية تعلن بدء حملة لتطعيم فئة من المجتمع الأيام المقبلة
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودي، محمد العبدالعالي، اليوم السبت، بدء حملة موسعة لفئة معينة من المجتمع ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك خلال... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T21:07+0000
2022-01-08T21:07+0000
العالم العربي
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
السعودية
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ونقلت قناة الإخبارية، مساء اليوم السبت، عن العبدالعالي أن السعودية ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة حملة تطعيم للأطفال، موضحا أن جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة ذات مأمونية عالية وفعالية ممتازة، ومرت بجميع المراحل الطبية والأخلاقية لاعتمادها، ويستخدمها الملايين حول العالم.وأكد العبدالعالي تعافي 793 حالة من فيروس كورونا، وحالتي وفاة فقط خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، موضحا أن المملكة تشهد حالة من الانخفاض الكبير في ارتفاع أعداد الحالات المصابة بكورونا، وذلك على خلفية إعادة فرض بعض الإجراءات الاحترازية.وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودي إلى أن التحكم في الوضع الوبائي لفيروس كورونا في المملكة مشروط بأمرين، وهما قدرة المجتمع السعودي على التقيّد بالإجراءات الاحترازية المطلوبة، ومستوى المناعة بتلقي الجرعة التنشيطية.
السعودية
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العالم العربي, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, السعودية

السعودية تعلن بدء حملة لتطعيم فئة من المجتمع الأيام المقبلة

21:07 GMT 08.01.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEمواطن سعودي يرتدي قناعًا وقائيًا كإجراء احترازي ضد فايروس كورونا، يسير أمام لوحة جدارية تظهر وجه الملك سلمان بن عبد العزيز ، في العاصمة الرياض ، 15 مارس 2020.
مواطن سعودي يرتدي قناعًا وقائيًا كإجراء احترازي ضد فايروس كورونا، يسير أمام لوحة جدارية تظهر وجه الملك سلمان بن عبد العزيز ، في العاصمة الرياض ، 15 مارس 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودي، محمد العبدالعالي، اليوم السبت، بدء حملة موسعة لفئة معينة من المجتمع ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك خلال الأيام المقبلة.
ونقلت قناة الإخبارية، مساء اليوم السبت، عن العبدالعالي أن السعودية ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة حملة تطعيم للأطفال، موضحا أن جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة ذات مأمونية عالية وفعالية ممتازة، ومرت بجميع المراحل الطبية والأخلاقية لاعتمادها، ويستخدمها الملايين حول العالم.
وأكد العبدالعالي تعافي 793 حالة من فيروس كورونا، وحالتي وفاة فقط خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، موضحا أن المملكة تشهد حالة من الانخفاض الكبير في ارتفاع أعداد الحالات المصابة بكورونا، وذلك على خلفية إعادة فرض بعض الإجراءات الاحترازية.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودي إلى أن التحكم في الوضع الوبائي لفيروس كورونا في المملكة مشروط بأمرين، وهما قدرة المجتمع السعودي على التقيّد بالإجراءات الاحترازية المطلوبة، ومستوى المناعة بتلقي الجرعة التنشيطية.
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