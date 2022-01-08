https://arabic.sputniknews.com/20220108/انقطاع-الكهرباء-عن-جميع-الأراضي-اللبنانية-1055108671.html

انقطاع الكهرباء عن جميع الأراضي اللبنانية

انقطاع الكهرباء عن جميع الأراضي اللبنانية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بأن شركة كهرباء لبنان قطعت الكهرباء عن جميع الأراضي اللبنانية بسبب إشكالات في محطة "عرمون". 08.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-08T17:02+0000

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العالم العربي

لبنان

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ونشرت قناة الجديد اللبنانية، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أكدت من خلالها أن الشركة اللبنانية قطعت الكهرباء عن الأراضي اللبنانية بسبب إشكالات في محطة "عرمون"، ناجمة عن محاولات اقتحام المحطة، وهو ما أدّى إلى خروج كافة المعامل عن الشبكة.وأوضحت القناة اللبنانية أن شركة كهرباء لبنان قطعت الكهرباء عن جميع الأراضي اللبنانية، بسبب وقوع إشكالات حصلت في محطة "عرمون"، بعد محاولات اقتحام لباحة المحطة أقدم عليها أهالي المنطقة، للاحتجاج على التقنين القاسي بالتيار، ما أدى لخروج كافة المعامل عن الشبكة.وفي السياق نفسه، من المتوقع أن يبدأ مد الغاز المصري إلى لبنان في فبراير/ شباط المقبل، وهو المشروع الذي يتم بالتنسيق بين مصر ولبنان وسوريا والأردن، وبتمويل من البنك الدولي، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في التخفيف من حدة أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد.كذلك تستمر محادثات الحكومة اللبنانية مع البنك الدولي وصندوق الدول خلال عام 2022 للحصول على تمويل وفتح مجالات للاستثمار في لبنان، ووضع خطة للتعافي الاقتصادي. وقال وزير الطاقة وليد فياض في نهاية عام 2021 إن المحادثات مع البنك الدولي تتقدم كثيرا وستصل إلى خواتيمها في الأشهر الأولى من عام 2022.

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