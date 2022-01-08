https://arabic.sputniknews.com/20220108/كاف-يكشف-موعد-ونظام-قرعة-تصفيات-أمم-أفريقيا-لكرة-القدم-2023-في-كوت-ديفوار-1055098961.html

"كاف" يكشف موعد ونظام قرعة تصفيات أمم أفريقيا لكرة القدم 2023 في كوت ديفوار

"كاف" يكشف موعد ونظام قرعة تصفيات أمم أفريقيا لكرة القدم 2023 في كوت ديفوار

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم السبت، كل الاتحادات الأفريقية بنظام ومواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار... 08.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-08T13:43+0000

2022-01-08T13:43+0000

2022-01-08T13:43+0000

كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم

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وقال رئيس قطاع المسابقات في "كاف"، سامسون ادامو، عبر خطابه للاتحادات الوطنية، إن "موعد ‏سحب قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس الأمم الأفريقية، كوت ديفوار 2023 تحدد يوم 21 يناير/ كانون الثاني الجاري في فندق كريستال دوالا".وحسب خطاب الاتحاد الأفريقي، فمن المقرر أن تلعب الجولة التمهيدية بنظام خروج الخاسر من مباريات الذهاب والإياب وتشمل مشاركة الفرق الأقل تصنيفًا وفقًا لآخر تصنيف صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أن يتأهل الفائزون من هذه الجولة إلى التصفيات النهائية. وأوضحت أن المرحلة النهائية (مرحلة المجموعات) تتكون من 48 فريقا يتم تقسيمهم على 12 مجموعة، على أن يتأهل أول وثاني فريق من كل مجموعة، وبذلك يتأهل 24 فريقا إلى كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي "كاف"، اعتمد أمس الجمعة، موعد ونظام التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، وحدد 22 يناير الجاري موعداً لجولة الحسم والدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.وتقام بطولة أمم أفريقيا هذا العام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير/شباط، بمشاركة 24 منتخبا.وتفتتح النسخة الـ33 من بطولة كأس أمم أفريقيا، غدا الأحد، بمباراة المنتخب المضيف الكاميرون ضد بوركينا فاسو في تمام الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.

https://arabic.sputniknews.com/20220108/قبل-انطلاقها-غدا-ما-هي-الجوائز-المالية-لبطولة-كأس-أمم-أفريقيا-1055085774.html

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كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم