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https://arabic.sputniknews.com/20220108/قبل-انطلاقها-غدا-ما-هي-الجوائز-المالية-لبطولة-كأس-أمم-أفريقيا-1055085774.html
قبل انطلاقها غدا... ما هي الجوائز المالية لبطولة كأس أمم أفريقيا
قبل انطلاقها غدا... ما هي الجوائز المالية لبطولة كأس أمم أفريقيا
تنطلق، غدا الأحد، أهم بطولة على الإطلاق في القارة السمراء وثالث أهم حدث رياضي في العالم بعد بطولة كأس العالم وأمم أوروبا، لذلك قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T07:31+0000
2022-01-08T07:31+0000
رياضة
كاف
أمم أفريقيا
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وحسب بيان "كاف"، جاء القرار في اجتماع اللجنة التنفيذية، أمس الجمعة، برئاسة رئيس الاتحاد باتريس موتسيبي.وأوضح البيان أن الجوائز الجديدة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ستكون كما يلي:- البطل: 5 ملايين دولار أمريكي (بزيادة قدرها 500 ألف دولار أمريكي).- الوصيف: 2.75 مليون دولار أمريكي (بزيادة قدرها 250 ألف دولار أمريكي).- المتأهلون إلى الدور نصف النهائي: 2.2 مليون دولار أمريكي (بزيادة قدرها 200 ألف دولار أمريكي).- المتأهلون إلى ربع النهائي: 1.175 مليون دولار أمريكي (بزيادة قدرها 175 ألف دولار أمريكي).وتقام البطولة في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير/كانون الثاني حتى 6 فبراير/شباط، بمشاركة 24 منتخبا.وتفتتح النسخة الـ33 من بطولة كأس أمم أفريقيا، غدا الأحد، بمباراة المنتخب المضيف الكاميرون ضد بوركينا فاسو في تمام الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.
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رياضة, كاف, أمم أفريقيا

قبل انطلاقها غدا... ما هي الجوائز المالية لبطولة كأس أمم أفريقيا

07:31 GMT 08.01.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyتأهل نيجيريا لربع نهائي أمم أفريقيا
تأهل نيجيريا لربع نهائي أمم أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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تنطلق، غدا الأحد، أهم بطولة على الإطلاق في القارة السمراء وثالث أهم حدث رياضي في العالم بعد بطولة كأس العالم وأمم أوروبا، لذلك قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، زيادة كبيرة في قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وحسب بيان "كاف"، جاء القرار في اجتماع اللجنة التنفيذية، أمس الجمعة، برئاسة رئيس الاتحاد باتريس موتسيبي.
وأوضح البيان أن الجوائز الجديدة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ستكون كما يلي:
- البطل: 5 ملايين دولار أمريكي (بزيادة قدرها 500 ألف دولار أمريكي).
- الوصيف: 2.75 مليون دولار أمريكي (بزيادة قدرها 250 ألف دولار أمريكي).
- المتأهلون إلى الدور نصف النهائي: 2.2 مليون دولار أمريكي (بزيادة قدرها 200 ألف دولار أمريكي).
- المتأهلون إلى ربع النهائي: 1.175 مليون دولار أمريكي (بزيادة قدرها 175 ألف دولار أمريكي).
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أمس, 12:24 GMT
وأوضح البيان أن هذا يمثل زيادة إجمالية في الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بقيمة 1.850 مليون دولار أمريكي.
وتقام البطولة في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير/كانون الثاني حتى 6 فبراير/شباط، بمشاركة 24 منتخبا.
وتفتتح النسخة الـ33 من بطولة كأس أمم أفريقيا، غدا الأحد، بمباراة المنتخب المضيف الكاميرون ضد بوركينا فاسو في تمام الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.
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