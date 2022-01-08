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https://arabic.sputniknews.com/20220108/مرشحة-الرئاسة-الفرنسية-ماكرون-يقسم-البلاد-فيديو-1055094363.html
مرشحة الرئاسة الفرنسية: ماكرون يقسم البلاد... فيديو
مرشحة الرئاسة الفرنسية: ماكرون يقسم البلاد... فيديو
أكدت مرشحة الرئاسة الفرنسية فاليري بيكريس، أن الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون يقسم البلاد ويفرق بين الفرنسيين. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T11:46+0000
2022-01-08T11:46+0000
إيمانويل ماكرون
الانتخابات الفرنسية
فيروس كورونا
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وحسب فيديو نشرته مرشحة حزب الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد استنكرت فاليري تصريحات ماكرون الأخيرة عن الفرنسيين الرافضين أخذ اللقاح، مؤكدة أنها ازدراء مرفوض.وقالت مغلقة على الفيديو: "واصل إيمانويل ماكرون تقسيم الفرنسيين، وذهب إلى حد التصريح بأن بعض الفرنسيين الذين لم يخالفوا القانون لم يعودوا مواطنين حان الوقت لإنهاء رئاسة الفتنة والازدراء".وطالبت المرشحة الفرنسية ماكرون بضرورة استرضاء الشعب الفرنسي، قائلة: "على رئيس الدولة الآن إرضاء المجتمع من أجل ضمان الوحدة الوطنية".وقالت: "إيمانويل ماكرون يؤجج الأمور، إنه يقسم البلاد ويقسم الفرنسيين"، لافتة إلى أن فرنسا "بحاجة لرئاسة أخرى، ورئاستي ستكون حلولا وقناعات واحترام وشجاعة وواجب".واعتبرت فاليري أن دور الرئيس "هو أخذ الفرنسيين وليس" إثارة غضبهم"، والنظر إليهم وعدم حرمانهم من جنسيتهم.ورفضت المرشحة الفرنسية طريقة ماكرون في الحكم، واصفة إياها بالانفرادية والأنانية والنرجسية، مؤكدة أن طريقتها ستكون أقرب لقيادة فرقة موسيقية متناغمة، ولن تنفرد بقرار، على حد تعبيرها.وكانت تصريحات ماكرون عن أن رافضي تلقي اللقاح لم يعودوا مواطنين، قد أثارت كثيرين، لكن الرئيس الفرنسي صرح بعدها مؤكدا أنه يريد "الاستمرار في إثارة غضب غير الملقحين حتى النهاية".
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إيمانويل ماكرون, الانتخابات الفرنسية, فيروس كورونا

مرشحة الرئاسة الفرنسية: ماكرون يقسم البلاد... فيديو

11:46 GMT 08.01.2022
© REUTERS / JOHANNA GERONرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، قمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، بلجيكا 16 ديسمبر 2021
رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، قمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، بلجيكا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
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أكدت مرشحة الرئاسة الفرنسية فاليري بيكريس، أن الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون يقسم البلاد ويفرق بين الفرنسيين.
وحسب فيديو نشرته مرشحة حزب الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد استنكرت فاليري تصريحات ماكرون الأخيرة عن الفرنسيين الرافضين أخذ اللقاح، مؤكدة أنها ازدراء مرفوض.
وقالت مغلقة على الفيديو: "واصل إيمانويل ماكرون تقسيم الفرنسيين، وذهب إلى حد التصريح بأن بعض الفرنسيين الذين لم يخالفوا القانون لم يعودوا مواطنين حان الوقت لإنهاء رئاسة الفتنة والازدراء".
وطالبت المرشحة الفرنسية ماكرون بضرورة استرضاء الشعب الفرنسي، قائلة: "على رئيس الدولة الآن إرضاء المجتمع من أجل ضمان الوحدة الوطنية".
وقالت: "إيمانويل ماكرون يؤجج الأمور، إنه يقسم البلاد ويقسم الفرنسيين"، لافتة إلى أن فرنسا "بحاجة لرئاسة أخرى، ورئاستي ستكون حلولا وقناعات واحترام وشجاعة وواجب".
واعتبرت فاليري أن دور الرئيس "هو أخذ الفرنسيين وليس" إثارة غضبهم"، والنظر إليهم وعدم حرمانهم من جنسيتهم.
ورفضت المرشحة الفرنسية طريقة ماكرون في الحكم، واصفة إياها بالانفرادية والأنانية والنرجسية، مؤكدة أن طريقتها ستكون أقرب لقيادة فرقة موسيقية متناغمة، ولن تنفرد بقرار، على حد تعبيرها.
وكانت تصريحات ماكرون عن أن رافضي تلقي اللقاح لم يعودوا مواطنين، قد أثارت كثيرين، لكن الرئيس الفرنسي صرح بعدها مؤكدا أنه يريد "الاستمرار في إثارة غضب غير الملقحين حتى النهاية".
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