استعادة رضيع أفغاني ضاع من أسرته في فوضى الإجلاء

وانفصل الطفل سهيل أحمدي عن أسرته في 19 أغسطس/ آب، وهو في عمر شهرين فقط حينما اندفع الآلاف في محاولة لمغادرة أفغانستان عقب وصول طالبان (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) للسلطة، بحسب "رويترز".ومؤخرا تم تحديد موقع الرضيع في كابول حيث عثر عليه سائق سيارة أجرة يدعى حامد صافي (29 سنة) في المطار وأخذه إلى بيته لتربيته.وفي أعقاب مفاوضات ومناشدات تواصلت لنحو شهرين بل واعتقال شرطة طالبان للسائق لفترة قصيرة وافق صافي في نهاية الأمر على إعادة الطفل إلى جده وأقاربه الذين لا يزالون في كابول وسط فرحة غامرة.وأوضح أهل الطفل أنهم سيعملون الآن من أجل أن يلتئم شمل الرضيع بوالديه وأشقائه الذين تم إجلاؤهم قبل أشهر إلى الولايات المتحدة.
عاد طفل رضيع لأقاربه في كابول، يوم السبت، إثر العثور عليه بعد فقدانه، عندما سلمه والده لجندي عبر سياج المطار في ظل الفوضى التي خيمت على عملية الإجلاء الأمريكية من أفغانستان.
وانفصل الطفل سهيل أحمدي عن أسرته في 19 أغسطس/ آب، وهو في عمر شهرين فقط حينما اندفع الآلاف في محاولة لمغادرة أفغانستان عقب وصول طالبان (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) للسلطة، بحسب "رويترز".