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https://arabic.sputniknews.com/20220109/الأرصاد-المصرية-هذه-المناطق-تتعرض-لرياح-باردة-تثير-الرمال-1055139690.html
الأرصاد المصرية: هذه المناطق تتعرض لرياح باردة تثير الرمال
الأرصاد المصرية: هذه المناطق تتعرض لرياح باردة تثير الرمال
أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن بعض مناطق الجمهورية، سوف تتعرض لرياح باردة تثير الرمال وتنخفض معها الرؤية. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T15:25+0000
2022-01-09T15:25+0000
2022-01-09T15:25+0000
الطقس
رياح
أمطار
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وحسب بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت تعرض القاهرة والدلتا وشمال الصعيد لرمال تؤثر على الرؤية.وقال البيان: "رمال مثارة نتيجة نشاط رياح جنوبية غربية جافة وباردة تؤثر علي شمال الصعيد والقاهرة والدلتا والسواحل الغربية والصحراء الغربية".وأوضحت أن هذه الرمال سوف "تنخفض معها الرؤية الأفقية خاصة علي الطرق الصحراوية".وكان مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، المصري، قد أعلن توقعاته لأماكن سقوط الأمطار في مختلف أنحاء الجمهورية، منذ اليوم وحتى الثلاثاء القادم.وحسب البيان الذي نشره المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد توقع أن تتعرض مناطق جنوب البحر الأحمر وجنوب الصعيد لسقوط أمطار متوسطة تتراوح من 5 – 55 مم/يوم، غدا الاثنين.
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الطقس, رياح, أمطار
الأرصاد المصرية: هذه المناطق تتعرض لرياح باردة تثير الرمال
أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن بعض مناطق الجمهورية، سوف تتعرض لرياح باردة تثير الرمال وتنخفض معها الرؤية.
وحسب بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت
تعرض القاهرة والدلتا
وشمال الصعيد لرمال تؤثر على الرؤية.
وقال البيان: "رمال مثارة نتيجة نشاط رياح جنوبية غربية جافة وباردة تؤثر علي شمال الصعيد والقاهرة والدلتا والسواحل الغربية والصحراء الغربية".
وأوضحت أن هذه الرمال سوف "تنخفض معها الرؤية الأفقية خاصة علي الطرق الصحراوية".
وكان مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، المصري، قد أعلن توقعاته لأماكن سقوط الأمطار في مختلف أنحاء الجمهورية، منذ اليوم وحتى الثلاثاء القادم.
وحسب البيان الذي نشره المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد توقع أن
تتعرض مناطق
جنوب البحر الأحمر وجنوب الصعيد لسقوط أمطار متوسطة تتراوح من 5 – 55 مم/يوم، غدا الاثنين.