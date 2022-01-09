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https://arabic.sputniknews.com/20220109/مركز-التنبؤ-بالفيضان-المصري-يحدد-أماكن-سقوط-الأمطار-من-اليوم-وحتى-الثلاثاء-المقبل-1055137027.html
مركز التنبؤ بالفيضان المصري يحدد أماكن سقوط الأمطار من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل
مركز التنبؤ بالفيضان المصري يحدد أماكن سقوط الأمطار من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل
حدد مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، المصري، توقعاته لأماكن سقوط الأمطار في مختلف أنحاء الجمهورية، منذ اليوم وحتى الثلاثاء القادم. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T14:40+0000
2022-01-09T14:40+0000
2022-01-09T14:40+0000
أمطار
مصر
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وحسب البيان الذي نشره المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد توقع أن تتعرض مناطق جنوب البحر الأحمر وجنوب الصعيد لسقوط أمطار متوسطة تتراوح من 5 – 55 مم/يوم، غدا الاثنين.وكذلك تنبأ المركز بأن تتعرض جنوب سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 – 3 مم/ يوم، في اليوم نفسه.وعن يوم الثلاثاء، فتوقع أيضا تعرض مناطق من جنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 1 مم/ يوم،ووجه المركز في بيانه بضرورة توخي الحذر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط أمطار متوسطة على سواحل البحر الأحمر وجنوب سيناء، والتي قد تؤدي إلى سيول.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أمطار, مصر
مركز التنبؤ بالفيضان المصري يحدد أماكن سقوط الأمطار من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل
حدد مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، المصري، توقعاته لأماكن سقوط الأمطار في مختلف أنحاء الجمهورية، منذ اليوم وحتى الثلاثاء القادم.
وحسب البيان الذي نشره المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد توقع أن
تتعرض مناطق
جنوب البحر الأحمر وجنوب الصعيد لسقوط أمطار متوسطة تتراوح من 5 – 55 مم/يوم، غدا الاثنين.
وكذلك تنبأ المركز بأن
تتعرض جنوب سيناء
لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 – 3 مم/ يوم، في اليوم نفسه.
وعن يوم الثلاثاء، فتوقع أيضا تعرض مناطق من جنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 1 مم/ يوم،
ووجه المركز في بيانه بضرورة توخي الحذر، واتخاذ كافة
الإجراءات اللازمة
لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط أمطار متوسطة على سواحل البحر الأحمر وجنوب سيناء، والتي قد تؤدي إلى سيول.