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https://arabic.sputniknews.com/20220109/الحلبوسي-يعلن-فتح-باب-الترشيح-لمنصب-رئيس-الجمهورية-في-العراق-1055152394.html
الحلبوسي يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق
الحلبوسي يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق
أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مساء اليوم الأحد، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T20:45+0000
2022-01-09T20:45+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال الحلبوسي، في كلمة له، إن "فترة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تمتد لـ 15 يوما، وفي اليوم الأخير تجري جلسة التصويت على المرشحين"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وحسم محمد الحلبوسي، رئاسة البرلمان العراقي لصالحه، في وقت سابق اليوم، بعد مناقشة مع محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا في البرلمان، بعدما حصل على 200 صوت، فيما حصل المشهداني على 14 صوتا، ووصل عدد الأوراق الباطلة إلى 14 صوتا.من جهته، اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اختيار رئيس البرلمان ونائبيه هو أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية،، مشددا على ضرورة أن تكون كل الكتل السياسية في البرلمان والحكومة على قدر المسؤولية وأن لا يعيدوا الماضي المرير.وأمام البرلمان 30 يوما إضافية من تاريخ جلسته الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد سيطلب عندئذ من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/الحلبوسي-رئيسا-للبرلمان-العراقي-للمرة-الثانية-1055145301.html
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أخبار العراق اليوم

الحلبوسي يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق

20:45 GMT 09.01.2022
© REUTERS / Essam al-Sudaniرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / Essam al-Sudani
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أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مساء اليوم الأحد، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال الحلبوسي، في كلمة له، إن "فترة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تمتد لـ 15 يوما، وفي اليوم الأخير تجري جلسة التصويت على المرشحين"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي للمرة الثانية
17:03 GMT
وحسم محمد الحلبوسي، رئاسة البرلمان العراقي لصالحه، في وقت سابق اليوم، بعد مناقشة مع محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا في البرلمان، بعدما حصل على 200 صوت، فيما حصل المشهداني على 14 صوتا، ووصل عدد الأوراق الباطلة إلى 14 صوتا.
من جهته، اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اختيار رئيس البرلمان ونائبيه هو أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية،، مشددا على ضرورة أن تكون كل الكتل السياسية في البرلمان والحكومة على قدر المسؤولية وأن لا يعيدوا الماضي المرير.
وأمام البرلمان 30 يوما إضافية من تاريخ جلسته الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد سيطلب عندئذ من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة.
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