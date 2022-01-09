الخارجية الروسية: 13 طائرة انطلقت من ألما آتا على متنها 1422 شخصا

موسكو - سبوتنيك. وجاء في قناة قسم الطوارئ التابع لوزارة الخارجية على "تلغرام": "في 9 كانون الثاني/ يناير، انطلقت 13 رحلة جوية من ألما آتا، حيث غادر 1422 شخصا على متن طائرات نقل عسكرية تابعة لوزارة الدفاع".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية نقلت إلى موسكو 100 مواطن روسي من ألما آتا (كازاخستان).وبدأت وحدات من القوات الروسية ضمن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مطار ألماتا بأعمال تدريبية بهدف منع حدوث حالات طارئة.وتجدر الإشارة إلى أن نقل القوات الرئيسية للوحدة الروسية من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مطاري "ألماتا" و"زيتيجين" في جمهورية كازاخستان مستمر على متن طائرات النقل الجوي العسكرية الروسية.وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، انطلاق 13 رحلة جوية من ألما آتا الكازاخستانية إلى روسيا، وتحمل الطائرات على متنها 1422 شخصاً.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في قناة قسم الطوارئ التابع لوزارة الخارجية على "تلغرام": "في 9 كانون الثاني/ يناير، انطلقت 13 رحلة جوية من ألما آتا، حيث غادر 1422 شخصا على متن طائرات نقل عسكرية تابعة لوزارة الدفاع".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية نقلت إلى موسكو 100 مواطن روسي من ألما آتا (كازاخستان).
وتجدر الإشارة إلى أن نقل القوات الرئيسية للوحدة الروسية من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مطاري "ألماتا" و"زيتيجين" في جمهورية كازاخستان مستمر على متن طائرات النقل الجوي العسكرية الروسية.
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.