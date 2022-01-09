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https://arabic.sputniknews.com/20220109/درونز-تنقذ-مريضا-على-وشك-الموت-بـالسكتة-القلبية-1055140222.html
"درونز" تنقذ مريضا على وشك الموت بـ"السكتة القلبية"
"درونز" تنقذ مريضا على وشك الموت بـ"السكتة القلبية"
أصبحت الطائرات المسيرة "درونز" واحدة من أكثر الابتكارات البشرية انتشارا سواء في الاستخدامات العسكرية أو في الحياة المدنية. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T15:37+0000
2022-01-09T15:37+0000
2022-01-09T15:37+0000
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ومع ظهور جائحة كورونا نهاية 2019، بدأت العديد من دول العالم الاعتماد على الطائرات المسيرة في نقل الإمدادات إلى مناطق انتشار الوباء بأمان وتطور الأمر إلى استخدامها لنقل الأدوية والأجهزة الطبية.ويقول موقع "ذا فيرج" الأمريكي، إن استخدام الطائرات المسيرة في مجال نقل المهمات الطبية كان له الفضل في إنقاذ حياة شخص كان على وشك الموت بسكتة قلبية في السويد خلال الشهر الماضي.وتابع الموقع: "استطاعت شركة متخصصة في توصيل المهام الطبية نقل جهاز صدمات القلب الكهربائية، الذي يتم استخدامه في عمليات الإنعاش القلبي الرئوي خلال 3 دقائق إلى منزل المريض مما ساهم في إنقاذ حياته".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن
"درونز" تنقذ مريضا على وشك الموت بـ"السكتة القلبية"
أصبحت الطائرات المسيرة "درونز" واحدة من أكثر الابتكارات البشرية انتشارا سواء في الاستخدامات العسكرية أو في الحياة المدنية.
ومع ظهور جائحة كورونا نهاية 2019، بدأت العديد من دول العالم الاعتماد على الطائرات المسيرة في نقل الإمدادات إلى مناطق انتشار الوباء بأمان وتطور الأمر إلى استخدامها لنقل
الأدوية والأجهزة الطبية
.
ويقول موقع "ذا فيرج" الأمريكي، إن
استخدام الطائرات المسيرة
في مجال نقل المهمات الطبية كان له الفضل في إنقاذ حياة شخص كان على وشك الموت بسكتة قلبية في السويد خلال الشهر الماضي.
وتابع الموقع: "استطاعت شركة متخصصة في توصيل المهام الطبية نقل جهاز صدمات القلب الكهربائية، الذي يتم استخدامه في عمليات
الإنعاش القلبي
الرئوي خلال 3 دقائق إلى منزل المريض مما ساهم في إنقاذ حياته".