ريابكوف: المحادثات التمهيدية مع واشنطن صعبة ولكنها عملية ومذهلة

جنيف - سبوتنيك. وقال ريابكوف الذي يرأس الوفد الروسي في جنيف، وذلك ردا على سؤال حول سير المحادثات التمهيدية: "مذهلة".وكان ريابكوف صرح بوقت سابق اليوم، بأن موسكو "تشعر بخيبة أمل"، مما تقوله الولايات المتحدة وبروكسل قبل المحادثات الأمنية في جنيف المقرر انطلاقها اليوم على خلفية التوتر مع أوكرانيا.وقال نائب وزير الخارجية الروسي، لوكالة سبوتنيك، "أستطيع أن أقول إننا نشعر بخيبة أمل إلى حد ما من الإشارات التي سمعناها خلال الأيام القليلة الماضية من واشنطن وبروكسل".وأردف، "باختصار.. إنها تعكس عدم فهم ما نحتاج إليه.. ما نحتاج إليه هو ضمانات قانونية، وضمانات ملزمة لحلف الناتو بعدم التوسع أكثر من ذلك، وتصفية كل ما أوجده الحلف من خلال اتباع الرهاب المناهض لروسيا والمفاهيم الخاطئة حول السياسات الروسية منذ عام 1997".وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، "لسوء الحظ، لقد سمعنا جميع أنواع التكهنات حول ما يجب على روسيا القيام به والخطوات التي يجب أن تتخذها.. لقد استجبنا مرارا وتكرارا لهذا النهج على جميع المستويات. لا يمكن أن يكون هذا بمثابة أساس لمناقشة مثمرة، ناهيك عن اتفاق".وتابع ريابكوف قائلا، إنه "من المحتمل للغاية أن نضطر للتعامل مع عدم رغبة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي [ناتو] في الاستماع إلى مطالبنا بالفعل".واستطرد، "لكننا بالطبع لن نقدم أي تنازلات تحت الضغط المستمر والتهديدات القادمة من الجانب الغربي للمفاوضات المقبلة".وأضاف أن التنازلات تحت الإكراه "مستحيلة تماما"، موضحا أن "هذا يعني التعارض مع مصالحنا الخاصة ومصالحنا الأمنية".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات الروسية الأمريكية حول مقترحات الضمانات الأمنية في جنيف غدا، ويلي ذلك مناقشة المقترحات الروسية في 12 يناير/كانون الثاني في اجتماع مجلس روسيا - الناتو الذي سيعقد خصيصًا في بروكسل، ويوم 13 يناير في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.
وكان ريابكوف صرح بوقت سابق اليوم، بأن موسكو "تشعر بخيبة أمل"، مما تقوله الولايات المتحدة وبروكسل قبل المحادثات الأمنية في جنيف المقرر انطلاقها اليوم على خلفية التوتر مع أوكرانيا.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، لوكالة سبوتنيك، "أستطيع أن أقول إننا نشعر بخيبة أمل إلى حد ما من الإشارات التي سمعناها خلال الأيام القليلة الماضية من واشنطن وبروكسل".
وأردف، "باختصار.. إنها تعكس عدم فهم ما نحتاج إليه.. ما نحتاج إليه هو ضمانات قانونية، وضمانات ملزمة لحلف الناتو بعدم التوسع أكثر من ذلك، وتصفية كل ما أوجده الحلف من خلال اتباع الرهاب المناهض لروسيا والمفاهيم الخاطئة حول السياسات الروسية منذ عام 1997".
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، "لسوء الحظ، لقد سمعنا جميع أنواع التكهنات حول ما يجب على روسيا القيام به والخطوات التي يجب أن تتخذها.. لقد استجبنا مرارا وتكرارا لهذا النهج على جميع المستويات. لا يمكن أن يكون هذا بمثابة أساس لمناقشة مثمرة، ناهيك عن اتفاق".
وتابع ريابكوف قائلا، إنه "من المحتمل للغاية أن نضطر للتعامل مع عدم رغبة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي [ناتو] في الاستماع إلى مطالبنا بالفعل".
واستطرد، "لكننا بالطبع لن نقدم أي تنازلات تحت الضغط المستمر والتهديدات القادمة من الجانب الغربي للمفاوضات المقبلة".
وأضاف أن التنازلات تحت الإكراه "مستحيلة تماما"، موضحا أن "هذا يعني التعارض مع مصالحنا الخاصة ومصالحنا الأمنية".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.
وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.
ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات الروسية الأمريكية حول مقترحات الضمانات الأمنية في جنيف غدا، ويلي ذلك مناقشة المقترحات الروسية في 12 يناير/كانون الثاني في اجتماع مجلس روسيا - الناتو الذي سيعقد خصيصًا في بروكسل، ويوم 13 يناير في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.