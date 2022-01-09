طبيب نفسي يوضح طريقة جديدة للتعرف على مدمن الكحول

كما قام الطبيب بتسمية أعراض إدمان الكحول على الشخص ووصف مراحل مرضه بشكل تفصيلي، بحسب ما ذكر موقع "medikforum".ووفقًا له، فإن تحديد مدمن الكحول ليس مشكلة كبيرة، فهو الشخص الذي يشرب الكحول مرة أو أكثر كل 14 يومًا، وأكد أن كمية جرعة الكحول لا تهم.وأشار الطبيب إلى أن سبب شرب الكحول غالبًا هو الحاجة إلى الاسترخاء، لأن الشارب إما لا يعرف طرقًا أخرى لتخفيف التوتر، أو أن هذه الطريقة أبسط وأكثر سهولة من إيجاد شيء أكثر إثارة للاهتمام لنفسه، وحذر الطبيب من أن عواقب الإدمان يمكن أن تكون وخيمة، لأن الكحول هو عامل اكتئاب قوي، على حد تعبيره.قال الطبيب إنه من المستحيل الشفاء تمامًا من مثل هذا المرض، لأنه مزمن، وأكد أنه إذا لم يتم التعامل في نفس الوقت مع علاج الاضطراب العصابي، فلا يمكن تحقيق أي خطوة نحو الشفاء.كما سرد الطبيب مراحل إدمان الكحول. المرحلة الصفرية هي الإفراط في الشرب المنزلي، عندما لا يكون الشرب متكررًا ونادرًا ما ينتهي بعواقب وخيمة. في المرحلة الأولى، تصبح الرغبة في شرب الكحول أعلى، ويتوقف الشخص عن السيطرة على نفسه. في المرحلة الثانية، يعاني المدمن على الكحول بشكل متزايد من صداع الكحول، ويصبح من الصعب جدًا عليه مقاومة الشرب. في المرحلة الثالثة، يشرب الإنسان يومياً، وتتغير حالته النفسية بشكل ملحوظ.
أوضح الطبيب النفسي المتخصص في علم المخدرات، إيفري كيزيتسكي، عدد المرات التي يجب أن يشرب فيها الشخص الكحول حتى يصبح بالإمكان اعتباره مدمنًا.
كما قام الطبيب بتسمية أعراض إدمان الكحول على الشخص ووصف مراحل مرضه بشكل تفصيلي، بحسب ما ذكر موقع "medikforum".
ووفقًا له، فإن تحديد مدمن الكحول ليس مشكلة كبيرة، فهو الشخص الذي يشرب الكحول مرة أو أكثر كل 14 يومًا، وأكد أن كمية جرعة الكحول لا تهم.
وأشار الطبيب إلى أن سبب شرب الكحول غالبًا هو الحاجة إلى الاسترخاء، لأن الشارب إما لا يعرف طرقًا أخرى لتخفيف التوتر، أو أن هذه الطريقة أبسط وأكثر سهولة من إيجاد شيء أكثر إثارة للاهتمام لنفسه، وحذر الطبيب من أن عواقب الإدمان يمكن أن تكون وخيمة، لأن الكحول هو عامل اكتئاب قوي، على حد تعبيره.
قال الطبيب إنه من المستحيل الشفاء تمامًا من مثل هذا المرض، لأنه مزمن، وأكد أنه إذا لم يتم التعامل في نفس الوقت مع علاج الاضطراب العصابي، فلا يمكن تحقيق أي خطوة نحو الشفاء.
قال كيزيتسكي إن تشخيص "إدمان الكحول" يُعطى عادة للأشخاص الذين لديهم على الأقل ثلاثة من الأعراض المدرجة، وهي رغبة قوية في الشرب، انخفاض في القدرة على التحكم في كمية الكحول المستهلكة، يعاني الشخص من صداع الكحول ويشرب في الصباح للتخلص منه، جرعات متزايدة من الكحول مطلوبة، من أجل الكحول يتخلى الشخص عن اهتماماته الأخرى.
كما سرد الطبيب مراحل إدمان الكحول. المرحلة الصفرية هي الإفراط في الشرب المنزلي، عندما لا يكون الشرب متكررًا ونادرًا ما ينتهي بعواقب وخيمة. في المرحلة الأولى، تصبح الرغبة في شرب الكحول أعلى، ويتوقف الشخص عن السيطرة على نفسه. في المرحلة الثانية، يعاني المدمن على الكحول بشكل متزايد من صداع الكحول، ويصبح من الصعب جدًا عليه مقاومة الشرب. في المرحلة الثالثة، يشرب الإنسان يومياً، وتتغير حالته النفسية بشكل ملحوظ.