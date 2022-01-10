تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220110/أنصار-الله-التحالف-عاود-استهداف-شبكتي-اتصالات-في-عمران-وصعدة-بـ-4-غارات-1055155600.html
"أنصار الله": التحالف عاود استهداف شبكتي اتصالات في عمران وصعدة بـ 4 غارات
"أنصار الله": التحالف عاود استهداف شبكتي اتصالات في عمران وصعدة بـ 4 غارات
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، أمس الأحد، تجدد الغارات الجوية للتحالف العربي بقيادة السعودية، على شبكتي اتصالات في محافظتي عمران وصعدة شمال... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T00:44+0000
2022-01-10T00:44+0000
طيران التحالف
أنصار الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103689/89/1036898961_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_953f2faf501c3de187d261c0222b7e66.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، أن "طيران العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) عاود بثلاث غارات استهداف شبكة الاتصالات في جبل صبيح بمديرية خَمِر (شمال عمران)، وبغارة شبكة الاتصالات في منطقة العبدين جنوب مدينة صعدة".وتأتي الغارات على شبكتي الاتصالات بعد ساعات من تعرضهما إلى استهداف جوي مماثل، حسب "أنصار الله".وأضافت أن "العدوان نفذ 14 غارة على محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، 12 غارة منها على منطقة البلق في مديرية الوادي (جنوب مأرب)، وغارتان على مديرية الجُوبة (جنوب مأرب).وبوقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي، مقتل 355 مسلحا من جماعة الحوثيين، وتدمير 41 آلية ومعسكرات ومواقع اتصالات للجماعة اثر تنفيذه 54 عملية استهداف في محافظتي شبوة ومأرب خلال 24 ساعة.ويساند التحالف العربي بعمليات جوية مكثفة، القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في معاركها ضد جماعة الحوثيين لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة، مؤخرا في محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/أنصار-الله-تتهم-التحالف-باجتزاء-مشهد-من-فيلم-على-أنه-صواريخ-باليستية-في-الحديدة-فيديو-1055150235.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103689/89/1036898961_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0c747e61e84c337584925c407e9a5bd6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طيران التحالف, أنصار الله

"أنصار الله": التحالف عاود استهداف شبكتي اتصالات في عمران وصعدة بـ 4 غارات

00:44 GMT 10.01.2022
© AP Photo / Hassan Ammarطيران التحالف العربي - مقاتلات "إف-15" (F-15) السعودية
طيران التحالف العربي - مقاتلات إف-15 (F-15) السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، أمس الأحد، تجدد الغارات الجوية للتحالف العربي بقيادة السعودية، على شبكتي اتصالات في محافظتي عمران وصعدة شمال العاصمة صنعاء وسط اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، أن "طيران العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) عاود بثلاث غارات استهداف شبكة الاتصالات في جبل صبيح بمديرية خَمِر (شمال عمران)، وبغارة شبكة الاتصالات في منطقة العبدين جنوب مدينة صعدة".
وتأتي الغارات على شبكتي الاتصالات بعد ساعات من تعرضهما إلى استهداف جوي مماثل، حسب "أنصار الله".
في سياق الغارات الجوية، قالت "أنصار الله"، إن "طيران العدوان الأمريكي الإماراتي شن 30 غارة على مديريتي عَين وعِسيلان (غرب وشمال غربي) في محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)".
وأضافت أن "العدوان نفذ 14 غارة على محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، 12 غارة منها على منطقة البلق في مديرية الوادي (جنوب مأرب)، وغارتان على مديرية الجُوبة (جنوب مأرب).
وبوقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي، مقتل 355 مسلحا من جماعة الحوثيين، وتدمير 41 آلية ومعسكرات ومواقع اتصالات للجماعة اثر تنفيذه 54 عملية استهداف في محافظتي شبوة ومأرب خلال 24 ساعة.
ويساند التحالف العربي بعمليات جوية مكثفة، القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في معاركها ضد جماعة الحوثيين لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة، مؤخرا في محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط.
محمد عبد السلام - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
"أنصار الله" تتهم التحالف باجتزاء مشهد من فيلم على أنه "صواريخ باليستية" في الحديدة... فيديو
أمس, 19:43 GMT
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
00:44 GMT"أنصار الله": التحالف عاود استهداف شبكتي اتصالات في عمران وصعدة بـ 4 غارات
أمسأنطونوف يدعو القوى الديمقراطية في العالم لمساعدة سلطات كازاخستان
أمسبعد إصابة شكري بكورونا.. مصدر يؤكد تماثله للشفاء ومتابعته العمل عن بعد
أمسزلزال قوي يهز اليونان
أمسريابكوف: المحادثات التمهيدية مع واشنطن صعبة ولكنها عملية ومذهلة
أمسأبرز المحطات في حياة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي
أمسطبيب نفسي يحذر من 8 آثار كارثية لتعنيف وضرب طفلك
أمسالحوثي يعلق على "اجتزاء التحالف العربي مشهد من فيلم على أنه صواريخ باليستية في الحديدة"
أمسالصين.. تشغيل أول خط سكة حديد فائق السرعة يموله القطاعان العام والخاص
أمسالنقص في صفوف ليستر يتسبب في تأجيل مباراته ضد مضيفه إيفرتون
أمس"رسالة إلى الملك وولي العهد".. أول تعليق من الأميرة السعودية بسمة آل سعود بعد إطلاق سراحها
أمسأحلام توجه خطابا لأمير الكويت وولي عهده ووزير الدفاع
أمسالأهلي المصري يعلن إعارة لاعبه كهربا إلى هاتاي سبور التركي
أمسالأسد يبعث رسالة إلى زعيم عربي أصيب بفيروس كورونا
أمسالأمم المتحدة: منظمات الإغاثة تعلق أعمالها في منطقة بإقليم تيغراي
أمسالمستشارة الأممية لدى ليبيا: يجب احترام إرادة 2.5 مليون ليبي استلموا بطاقاتهم الانتخابية
أمسإصابة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بفيروس كورونا
أمسمستشار السيسي للصحة: أتوقع تحورات أخرى لكورونا خلال الأيام المقبلة
أمسزهرة الجثة الأكبر في العالم "بترسانة أسنان" تنبعث من الموت بعد قرن... فيديو
أمسالحلبوسي يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق