https://arabic.sputniknews.com/20220110/أنصار-الله-التحالف-عاود-استهداف-شبكتي-اتصالات-في-عمران-وصعدة-بـ-4-غارات-1055155600.html

"أنصار الله": التحالف عاود استهداف شبكتي اتصالات في عمران وصعدة بـ 4 غارات

"أنصار الله": التحالف عاود استهداف شبكتي اتصالات في عمران وصعدة بـ 4 غارات

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، أمس الأحد، تجدد الغارات الجوية للتحالف العربي بقيادة السعودية، على شبكتي اتصالات في محافظتي عمران وصعدة شمال... 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T00:44+0000

2022-01-10T00:44+0000

2022-01-10T00:44+0000

طيران التحالف

أنصار الله

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، أن "طيران العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) عاود بثلاث غارات استهداف شبكة الاتصالات في جبل صبيح بمديرية خَمِر (شمال عمران)، وبغارة شبكة الاتصالات في منطقة العبدين جنوب مدينة صعدة".وتأتي الغارات على شبكتي الاتصالات بعد ساعات من تعرضهما إلى استهداف جوي مماثل، حسب "أنصار الله".وأضافت أن "العدوان نفذ 14 غارة على محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، 12 غارة منها على منطقة البلق في مديرية الوادي (جنوب مأرب)، وغارتان على مديرية الجُوبة (جنوب مأرب).وبوقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي، مقتل 355 مسلحا من جماعة الحوثيين، وتدمير 41 آلية ومعسكرات ومواقع اتصالات للجماعة اثر تنفيذه 54 عملية استهداف في محافظتي شبوة ومأرب خلال 24 ساعة.ويساند التحالف العربي بعمليات جوية مكثفة، القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في معاركها ضد جماعة الحوثيين لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة، مؤخرا في محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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طيران التحالف, أنصار الله