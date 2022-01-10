https://arabic.sputniknews.com/20220110/الحلبوسي-يفوز-برئاسة-البرلمان-العراقي-والأمم-المتحدة-تدعو-لاحترام-خارطة-الطريق-الليبية-1055174979.html

الحلبوسي يفوز برئاسة البرلمان العراقي... والأمم المتحدة تدعو لاحترام خارطة الطريق الليبية

الحلبوسي يفوز برئاسة البرلمان العراقي... والأمم المتحدة تدعو لاحترام خارطة الطريق الليبية

في الوقت الذي فاز فيه مرشح تحالفي "تقدم" و"العزم" محمد الحلبوسي برئاسة مجلس النواب العراقي للمرة الثانية، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن عقد الجولة المقبلة... 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T13:16+0000

2022-01-10T13:16+0000

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10-1 Sputnik World الحلبوسي يفوز برئاسة البرلمان العراقي

الصدر يعتبر فوز الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنيةفاز مرشح تحالفي "تقدم" و"العزم" محمد الحلبوسي برئاسة مجلس النواب العراقي للمرة الثانية بأغلبية الأصوات وذلك خلال الجلسة الأولى للبرلمان بنوابه الجدد.وأعلن الحلبوسي في كلمة له عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة 15 يوما، على أن يتم التصويت على المرشحين خلال جلسة للبرلمان في آخر يوم.إلى ذلك اعتبر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اختيار رئيس البرلمان ونائبيه هو أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية.في هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المتسنصرية ببغداد د. عصام الفيلي، إن العراق أمام متغير سياسي جديد وهو ظهور كتلة التحالفات الطولية العابرة للانتماءات العرقية والمذهبية والطائفية.وأعرب عن اعتقاده أن "بعض الكتل لا تقبل بحقيقة أنها أصبحت غير موجودة في جسد المشهد التنفيذي أو مشهد الحكومة، مشيرا إلى أنها قد تلجأ إلى تعطيل جلسات النواب بحيث لاتصل إلى أغلبية الثلثين.إيران تؤكد أن جدول أعمالها يشمل جولة جديدة من المفاوضات مع السعوديةقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن عقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران والسعودية، التي سيستضيفها العراق، على جدول أعمال الوزارة.وأكد زادة أن علاقة البلدين "مستقرة، رغم الملفات الخلافية بینهما"، مشيرا إلى أن طهران حاولت مواصلة هذه المفاوضات".ودعا " التحالف بقيادة السعودية إلى التخلي عن الطرق الخطأ، و إنهاء الأزمة اليمينة من خلال حوار يمني - يمني"، على حد قوله.وأضاف أن: "الجولات السابقة لم تصل إلى نتائج، لأن المملكة تسعى لإقحام ملفات اليمن وإيران في المفاوضات، في حين تطالب إيران بعلاقات ثنائية إيجابية أولا، وفتح السفارات ومن ثم الحديث عن الموضوعات الأخرى، التي ترتبط بأصحاب الأرض بالدرجة الأولى".ستيفاني وليامز تدعو لاحترام الجدول الزمني لخارطة الطريق الليبيةدعت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا، ستيفاني وليامز، إلى احترام الجدول الزمني الذي حددته "خارطة طريق" ملتقى الحوار السياسي الليبي.جاء ذلك في تغريدة نشرتها عبر حسابها في "تويتر"، عقب جلسة تشاورية عبر اتصال مرئي، عقدتها مع الكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي.وتابعت أن هذا هو "إطار العمل الذي أقره مجلس الأمن الدولي للحل الشامل لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا".وأفادت بأن الجلسة ناقشت "التحديات التي تواجه العملية الانتخابية بعد إعلان المفوضية الوطنية للانتخابات (حالة) القوة القاهرة".وأشار إلى أنه: "من غير المتوقع أن تذهب ليبيا إلى انتخابات خلال ستة أشهر ولا ستة سنوات، ويظل أمل الليبيين معلقا بتفاهمات العسكريين لعلهم يجدون حلول"، على حد قوله.وحول لقاء القائد العام المكلف للجيش الليبي و رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة، قال الترجمان أن "العسكريين في غرب يدعمون توحيد المؤسسة العسكرية، لافتا إلى أن اللقاء بحث تفكيك المليششيات وإيجاد وسيلة لدمج من تنطبق عليهم شروط المؤسسة العسكرية، بمساعدة الأمم المتحدة والدول الداعمة لهذه المليشيات.

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