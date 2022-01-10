https://arabic.sputniknews.com/20220110/الخارجية-الأمريكية-تعلن-انطلاق-المفاوضات-مع-روسيا-في-جنيف-1055163015.html

الخارجية الأمريكية تعلن انطلاق المفاوضات مع روسيا في جنيف

الخارجية الأمريكية تعلن انطلاق المفاوضات مع روسيا في جنيف

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية انطلاق المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، بشأن أوكرانيا، في مدينة جنيف السويسرية اليوم الاثنين. 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T09:20+0000

2022-01-10T09:20+0000

2022-01-10T09:20+0000

روسيا

الولايات المتحدة

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وقال المتحدث إن المباحثات التي تجري في مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية بدأت في الساعة 08:55 بالتوقيت المحلي (07:55 بتوقيت غرينتش)، بحسب "رويترز".ويوم الأحد، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن المحادثات الأولية بين روسيا والولايات المتحدة في جنيف حول الضمانات الأمنية، كانت "مذهلة" ولكنها صعبة وعملية في نفس الوقت.ومن المقرر أن تجري روسيا مفاوضات مع حلف شمال الأطلسي في بروكسل يوم الأربعاء.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات الروسية الأمريكية حول مقترحات الضمانات الأمنية في جنيف غدا، ويلي ذلك مناقشة المقترحات الروسية في 12 يناير/كانون الثاني في اجتماع مجلس روسيا - الناتو الذي سيعقد خصيصًا في بروكسل، ويوم 13 يناير في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.

https://arabic.sputniknews.com/20211223/وزيرا-خارجية-الولايات-المتحدة-وبريطانيا-يناقشان-الرد-الموحد-على-عدوان-روسيا-ضد-أوكرانيا-1054505573.html

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