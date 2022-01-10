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العثور على عقيد بلجنة الأمن القومي ميتا في كازاخستان
العثور على عقيد بلجنة الأمن القومي ميتا في كازاخستان
أكدت إدارة عاصمة كازاخستان، العثور على عقيد لجنة الأمن القومي أزمات إبرايف ميتا في منزله الواقع في نور سلطان. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T14:45+0000
2022-01-10T14:45+0000
العالم
كازاخستان
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وفتحت السلطات المختصة، اليوم الاثنين، تحقيقيا للوقوف على أسباب وفاة المسؤول الكازاخستاني، وفقا لموقع "لينتا رو".في وقت سابق أعلن عن انتحار رئيس قسم الشرطة في منطقة زامبيل في كازاخستان، الجنرال زانات سليمينوف.وتشهد كازاخستان منذ الأيام الأولى للعام الجاري موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.وكانت وزارة الداخلية الكازاخستانية أعلنت عن مقتل عناصر من قوات الأمن وإصابة المئات جراء موجة الاضطرابات الواسعة التي تشهدها البلاد.
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العالم, كازاخستان

العثور على عقيد بلجنة الأمن القومي ميتا في كازاخستان

14:45 GMT 10.01.2022
© AP Photo / Vladimir Tretyakov / NUR.KZأشخاص يمشون أمام متجر به نوافذ مكسورة أثناء الاشتباكات في ألماتي، كازاخستان، 10 يناير 2022.
أشخاص يمشون أمام متجر به نوافذ مكسورة أثناء الاشتباكات في ألماتي، كازاخستان، 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© AP Photo / Vladimir Tretyakov / NUR.KZ
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أكدت إدارة عاصمة كازاخستان، العثور على عقيد لجنة الأمن القومي أزمات إبرايف ميتا في منزله الواقع في نور سلطان.
وفتحت السلطات المختصة، اليوم الاثنين، تحقيقيا للوقوف على أسباب وفاة المسؤول الكازاخستاني، وفقا لموقع "لينتا رو".
في وقت سابق أعلن عن انتحار رئيس قسم الشرطة في منطقة زامبيل في كازاخستان، الجنرال زانات سليمينوف.
وتشهد كازاخستان منذ الأيام الأولى للعام الجاري موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
وكانت وزارة الداخلية الكازاخستانية أعلنت عن مقتل عناصر من قوات الأمن وإصابة المئات جراء موجة الاضطرابات الواسعة التي تشهدها البلاد.
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