النفط يرتفع بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات في كازاخستان وليبيا
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، حيث أدى تعطل الإمدادات في كازاخستان وليبيا إلى تعويض المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.
وارتفع خام برنت 19 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 81.94 دولار للبرميل الساعة 10:06 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتًا أو 0.3 في المئة إلى 79.10 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط خمسة في المئة الأسبوع الماضي بعد أن عطلت الاحتجاجات في كازاخستان خطوط القطارات وأضرت بالإنتاج في تنجير أكبر حقول النفط في البلاد، بينما أدت صيانة خط أنابيب في ليبيا إلى خفض الإنتاج من 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي إلى 729 ألف برميل يوميا، وفقا لـ"رويترز".
واستمد النفط أيضا الدعم من ارتفاع الطلب العالمي الذي لا تواكبه زيادات الإمداد من مجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء.
وارتفع إنتاج أوبك في ديسمبر كانون الأول 70 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، وهو ما يقل كثيرا عن الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق "أوبك+" البالغة 253 ألف برميل يوميا، والذي أعاد الإنتاج الذي تم خفضه في 2020 عندما انهار الطلب في ظل إغلاقات "كوفيد-19".
لكن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 شكل ضغطا على أسعار النفط، فعلى الرغم من أن الدراسات الأولية أظهرت انخفاض خطر الإصابة بأمراض خطيرة أو دخول المستشفيات بسبب المتحور أوميكرون من فيروس كورونا بالمقارنة بالمتحور دلتا السابق عليه، وجدت شبكات الرعاية الصحية في إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وغيرها نفسها في ظروف شديدة الصعوبة.
وارتفعت أسعار النفط خمسة في المئة الأسبوع الماضي بعد أن عطلت الاحتجاجات في كازاخستان خطوط القطارات وأضرت بالإنتاج في تنجير أكبر حقول النفط في البلاد، بينما أدت صيانة خط أنابيب في ليبيا إلى خفض الإنتاج من 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي إلى 729 ألف برميل يوميا، وفقا لـ"رويترز".
واستمد النفط أيضا الدعم من ارتفاع الطلب العالمي الذي لا تواكبه زيادات الإمداد من مجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء.
وارتفع إنتاج أوبك في ديسمبر كانون الأول 70 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، وهو ما يقل كثيرا عن الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق "أوبك+" البالغة 253 ألف برميل يوميا، والذي أعاد الإنتاج الذي تم خفضه في 2020 عندما انهار الطلب في ظل إغلاقات "كوفيد-19".
لكن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 شكل ضغطا على أسعار النفط، فعلى الرغم من أن الدراسات الأولية أظهرت انخفاض خطر الإصابة بأمراض خطيرة أو دخول المستشفيات بسبب المتحور أوميكرون من فيروس كورونا بالمقارنة بالمتحور دلتا السابق عليه، وجدت شبكات الرعاية الصحية في إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وغيرها نفسها في ظروف شديدة الصعوبة.
29 ديسمبر 2021, 04:06 GMT