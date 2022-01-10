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حالات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 60 مليونا
حالات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 60 مليونا
أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أمس الأحد، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، تجاوز يوم الأحد حاجز الـ 60 مليون إصابة. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T01:32+0000
2022-01-10T01:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
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وبحسب بيانات الجامعة، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، ارتفع عدد حالات الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة إلى 60 مليون و62077 إصابة، من بينها 837 ألف وفاة حتى الساعة 00.21 بتوقيت موسكو .ومنذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، سجلت الولايات المتحدة ارتفاعا قياسيا بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، تجاوز الـ "مليون" حالة .ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من الوباء، حيث تضم معظم حالات الإصابة والوفيات في العالم، بما يمثل حوالي 20 بالمائة من عدد الحالات العالمية وأكثر من 15 بالمائة من عدد الوفيات العالمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/أمريكا-لم-تشهد-ذروة-موجة-أوميكرون-رغم-تسجيلها-مئات-آلاف-الإصابات-يوميا-1055071491.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا

حالات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 60 مليونا

01:32 GMT 10.01.2022
© AP Photo / Mary Altafferمقبرة كالفاري في حي ماسبث في كوينز بورو في ولاية نيويورك بـ الولايات المتحدة الأمريكية
مقبرة كالفاري في حي ماسبث في كوينز بورو في ولاية نيويورك بـ الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أمس الأحد، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، تجاوز يوم الأحد حاجز الـ 60 مليون إصابة.
وبحسب بيانات الجامعة، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، ارتفع عدد حالات الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة إلى 60 مليون و62077 إصابة، من بينها 837 ألف وفاة حتى الساعة 00.21 بتوقيت موسكو .
ومنذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، سجلت الولايات المتحدة ارتفاعا قياسيا بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، تجاوز الـ "مليون" حالة .
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ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من الوباء، حيث تضم معظم حالات الإصابة والوفيات في العالم، بما يمثل حوالي 20 بالمائة من عدد الحالات العالمية وأكثر من 15 بالمائة من عدد الوفيات العالمية.
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