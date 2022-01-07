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https://arabic.sputniknews.com/20220107/أمريكا-لم-تشهد-ذروة-موجة-أوميكرون-رغم-تسجيلها-مئات-آلاف-الإصابات-يوميا-1055071491.html
أمريكا لم تشهد ذروة موجة "أوميكرون" رغم تسجيلها مئات آلاف الإصابات يوميا
أمريكا لم تشهد ذروة موجة "أوميكرون" رغم تسجيلها مئات آلاف الإصابات يوميا
قالت روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لم تشهد حتى الآن ذروة حالات الإصابة التي تسبب فيها متحور... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T15:27+0000
2022-01-07T15:27+0000
العالم
فيروس كورونا
أوميكرون
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واشنطن- سبوتنيك. وذكرت والينسكي في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، متحدثة عن زيادة الإصابات بـ"أوميكرون": "لا أعتقد أننا رأينا الذروة حتى الآن، سأقول إن المستشفيات مليئة بالأشخاص غير المطعمين".برز "أوميكرون" باعتباره سلالة "كوفيد 19" المهيمنة في الولايات المتحدة، حيث تسبب في 95.4% من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.سجلت أمريكا 662 ألف إصابة جديدة يوم الخميس، وهو رابع أعلى مستوى من الإصابات على الإطلاق في الولايات المتحدة، ويأتي بعد 3 أيام من تسجيلها نحو مليون إصابة يومية.بلغ متوسط السبعة أيام للحالات الجديدة 597 ألف إصابة، مواصلا تسجيله مستويات قياسية لليوم العاشر على التوالي، وبلغ عدد الحالات في المستشفيات نحو 123 ألف حالة، لتقترب أكثر من المستوى القياسي للعام الماضي عند 132 ألف.ورغم ذلك، ثبت أن المتحور الجديد أقل فتكا من سلفه "دلتا"، الذي تسبب في عودة ارتفاع حالات الاستشفاء والوفيات العام الماضي بعد فترة راحة من سلالة فيروس "سارس كوف 2" الأصلية.تحتوي سلالة "أوميكرون" على المزيد من الطفرات في بروتين سبايك - 32 طفرة - أكثر من جميع المتحورات السابقة، مما يعني أنها يمكن أن تنتشر بسهولة أكبر وتكون أكثر مقاومة للقاحات.دفع ظهور السلالة الجديدة الحكومات إلى فرض قيود على المسافرين من البلدان الأفريقية، وأطلقت كبرى شركات تصنيع الدواء جهودا لتحديث لقاحات فيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220106/الصحة-العالمية-أوميكرون-قد-يكون-أضعف-من-دلتا-لكنه-ليس-خفيفا-1055046378.html
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العالم, فيروس كورونا, أوميكرون

أمريكا لم تشهد ذروة موجة "أوميكرون" رغم تسجيلها مئات آلاف الإصابات يوميا

15:27 GMT 07.01.2022
© REUTERS / JEENAH MOONاختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / JEENAH MOON
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قالت روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لم تشهد حتى الآن ذروة حالات الإصابة التي تسبب فيها متحور "أوميكرون".
واشنطن- سبوتنيك. وذكرت والينسكي في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، متحدثة عن زيادة الإصابات بـ"أوميكرون": "لا أعتقد أننا رأينا الذروة حتى الآن، سأقول إن المستشفيات مليئة بالأشخاص غير المطعمين".
برز "أوميكرون" باعتباره سلالة "كوفيد 19" المهيمنة في الولايات المتحدة، حيث تسبب في 95.4% من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
سجلت أمريكا 662 ألف إصابة جديدة يوم الخميس، وهو رابع أعلى مستوى من الإصابات على الإطلاق في الولايات المتحدة، ويأتي بعد 3 أيام من تسجيلها نحو مليون إصابة يومية.
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يحضر مؤتمرا صحفيا في جنيف، سويسرا، 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
الصحة العالمية: "أوميكرون" قد يكون أضعف من "دلتا" لكنه ليس "خفيفا"
أمس, 17:51 GMT
بلغ متوسط السبعة أيام للحالات الجديدة 597 ألف إصابة، مواصلا تسجيله مستويات قياسية لليوم العاشر على التوالي، وبلغ عدد الحالات في المستشفيات نحو 123 ألف حالة، لتقترب أكثر من المستوى القياسي للعام الماضي عند 132 ألف.
ورغم ذلك، ثبت أن المتحور الجديد أقل فتكا من سلفه "دلتا"، الذي تسبب في عودة ارتفاع حالات الاستشفاء والوفيات العام الماضي بعد فترة راحة من سلالة فيروس "سارس كوف 2" الأصلية.
تحتوي سلالة "أوميكرون" على المزيد من الطفرات في بروتين سبايك - 32 طفرة - أكثر من جميع المتحورات السابقة، مما يعني أنها يمكن أن تنتشر بسهولة أكبر وتكون أكثر مقاومة للقاحات.
دفع ظهور السلالة الجديدة الحكومات إلى فرض قيود على المسافرين من البلدان الأفريقية، وأطلقت كبرى شركات تصنيع الدواء جهودا لتحديث لقاحات فيروس كورونا.
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